Elazığ'da maden ocağında göçük! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Elazığ'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"İŞÇİLERİN ÇOĞU KURTARILDI"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İşçilerin çoğu kurtarıldı. 1 işçinin içerde mahsur kaldığı bilgisi var, çalışma devam ediyor" dedi.

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