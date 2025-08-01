Elazığ'da maden ocağında göçük! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Elazığ'da maden ocağında göçük! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Elazığ'da maden ocağında göçük! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında 1 işçinin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"İŞÇİLERİN ÇOĞU KURTARILDI"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İşçilerin çoğu kurtarıldı. 1 işçinin içerde mahsur kaldığı bilgisi var, çalışma devam ediyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDüsünür:

Maden sirketlerinin umrumda mi ? 3 tane sirket gelir onun icin yasa cikarilir maden yasasini onaylarlar. İklim kanunu diyerek yesil bir gelecek yalaniyla hayatimiza giren bu iklim kanunu ulkemize hic bir fayda saglamayacaktir. Dun iklim kanunu imzalaniyor ertesi gun maden yasasi. Agaclar yok ediliyor yer alti sulari yok ediliyor. Bu gercekleri gormezden gelmemiz mumkun degil. İklim kanunu felaket kanunudur derhal iptal edilmeli. Ha bu arada yakinda su kanunuda gelecektir. Sussuz gunler bizi bekliyor

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

gelecek olan tepkiler başımız sağ olsun başka bir şey yok

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

devlet orada diye siyaset yapacaklar. sanki öleni geri getirecekler. önceden sıkı tedbir yokki. halen yok daha kaç bin insan ölmesi gerekiyor acaba.

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