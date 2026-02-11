Haberler

Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Elazığ'ın Esentepe Mahallesi'nden 7 Şubat'ta kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için yürütülen arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. AFAD ve diğer ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda henüz bir sonuç alınamadı.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda, UMKE ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, Karayolları, belediye, itfaiye, bazı kamu kurumları ve STK'ların da yer aldığı 130 kişilik ekip ve bugün itibarıyla Malatya ve Diyarbakır'dan getirtilen kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında dün bir işletmeye ait güvenlik kamerasında Kaya'nın görüldüğüne dair bir ihbarı değerlendirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Polat, gece Kaya'ya benzeyen bir kişinin görüldüğü doğrultusunda yapılan bir ihbarı da değerlendirdiklerini fakat yaptıkları çalışmada buradan da bir sonuç elde edemediklerini anlattı.

Polat, şöyle konuştu:

"Bugün Harput'a doğru yöneleceğiz, o bölgede arama tarama faaliyetlerimiz devam edecek. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadık. Sonuç alana kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
