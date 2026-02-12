Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, Karayolları, belediye, itfaiye, bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Malatya ve Diyarbakır'dan getirilen kadavra köpeklerinin yanı sıra arama çalışmalarında dronların da yer aldığını ifade eden Polat, şu ana kadar 70 kilometrekarelik alanın tarandığını belirtti.

Polat, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün de yaklaşık 10 kilometrekarelik alanı taramayı planlıyoruz. Ailenin işaret ettiği ve şüphe duyduğu bölgelerde de aramalar yapılıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşamadık." dedi."

"Bölgede teyakkuz halindeyiz"

Arama çalışmalarının bulunduğu bölgeye gelen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Hatipoğlu, burada gazetecilere, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef henüz olumlu bir haber alamadık. Arama tarama faaliyetlerimiz bugün de 84 kişiyle devam ediyor. Keban Baraj Gölü üzerinde özellikle emniyetimizin sualtı birimi birçok noktada araştırma yaptı. Bölgede teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımıza da duyurularımızı yaptık. İnşallah başka bir yere gitmiştir, sağlık ve sıhhat içerisindedir diye temenni ediyoruz. Vatandaşımızı bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."