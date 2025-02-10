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Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı

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Elazığ'da sayaç okumaya gelen bir görevli, horozun saldırısına uğradı. Görevlinin uzun süre kaçması ve horozun peşini bırakmayışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine sayaç okumak için gelen görevli, horozun beklenmedik saldırısına uğradı. Horoz, görevlinin peşini bırakmayarak onu kovalamaya başladı.

METRELERCE KOVALADI

Görevli, horozun hücumu karşısında kaçmaya çalışırken, horozun hızla peşinden gitmesi dikkat çekti. Sonunda, görevli anayolun karşısına geçerek kendini kurtarmayı başardı.

Ülkenin horozu bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı

GÖRÜNTÜLER GÜLDÜRDÜ

Görenleri gülümseten bu ilginç anlar, güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin horozu bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı

Ülkenin horozu bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı

Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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