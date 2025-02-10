Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı
Elazığ'da sayaç okumaya gelen bir görevli, horozun saldırısına uğradı. Görevlinin uzun süre kaçması ve horozun peşini bırakmayışı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine sayaç okumak için gelen görevli, horozun beklenmedik saldırısına uğradı. Horoz, görevlinin peşini bırakmayarak onu kovalamaya başladı.
METRELERCE KOVALADI
Görevli, horozun hücumu karşısında kaçmaya çalışırken, horozun hızla peşinden gitmesi dikkat çekti. Sonunda, görevli anayolun karşısına geçerek kendini kurtarmayı başardı.
GÖRÜNTÜLER GÜLDÜRDÜ
Görenleri gülümseten bu ilginç anlar, güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel