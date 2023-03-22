ELAZIĞ'DA DEPREM NEDENİYLE SAHURDA DAVUL ÇALINMAYACAK

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, bu yıl ramazan ayında davul veya klarnet çalınmayacak. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı dernek olarak bir karar aldık. Bu yıl geleneğimiz olan ramazan davulunun çalınmaması için bir karar aldık. Hiçbir mahallede sahur eğlence programları düzenlenmeyecek dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Elazığ'da, Muhtarlar Dayanışma Derneği tarafından, yaşamını yitirenler nedeniyle bu yıl ramazan ayı boyunca davul ve klarnet çalınmama kararı alındı.

Dernek Başkanı Murat Gülbasan, alınan kararla sahur eğlence programlarının da düzenlenmeyeceğini belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı dernek olarak bir karar aldık. Bu yıl geleneğimiz olan ramazan davulunun çalınmaması için bir karar aldık. Hiçbir mahallede sahur eğlence programları düzenlenmeyecek. Duyarlı davrandıklarından dolayı bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü vefat eden insanlarımız var, bizim bu saatten sonra böyle bir uygulama yapmamızın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bütün Elazığ halkının bilmesi lazım, bu ramazan ayında kesinlikle davul çalınmayacak dedi. (DHA)