El Salvador, 23 yaşındaki Deveci’yi fahri konsolos olarak atadı

HONEST Holding, Ayşe Esra Deveci'nin (23) El Salvador Cumhuriyeti tarafından Nevşehir, Aksaray ve Kayseri illerinden sorumlu fahri konsolosu olarak görevlendirildiğini duyurdu.

W Tatil Yönetim Kurulu Üyesi ve Honest Holding iştiraklerinde uluslararası turizm operasyonları ve yönetim alanlarında görev üstlenen Ayşe Esra Deveci, El Salvador Cumhuriyeti'nin Nevşehir, Aksaray ve Kayseri illerinden sorumlu fahri konsolosu olarak görevlendirildi. Bu atamayla birlikte Honest Holding bünyesindeki fahri konsolosluk görevi sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.

Deveci'nin görev tebliği, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele adına El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Héctor Enrique Jaime Calderón tarafından düzenlenen törenle takdim edildi. Deveci'nin, yeni dönemde Türkiye ile El Salvador arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.Törende konuşan Ayşe Esra Deveci, özellikle Kapadokya Bölgesi ile El Salvador arasında kültür, turizm, ticaret ve eğitim alanlarında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Nevşehir, Aksaray ve Kayseri'deki yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve iş dünyası temsilcileriyle yakın iş birliği içerisinde hareket etmeyi hedeflediğini ifade eden Deveci, iki ülke ve iki bölge arasında kalıcı, güçlü ve sürdürülebilir bağların kurulmasına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Deveci ayrıca El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin gençlere verdiği önemin ve genç nesillere duyduğu güvenin bu görevlendirmede önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bukele'nin genç, yenilikçi ve geleceğe dönük vizyonunun başta Kapadokya olmak üzere görev alanındaki üç ilde daha yakından tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

BÜYÜKELÇİ CALDERÓN: İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Törende değerlendirmelerde bulunan El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Héctor Enrique Jaime Calderón, Honest Holding ve iştiraklerine duydukları güveni dile getirdi.

İngilizce ve İspanyolcaya ileri düzeyde hakim olan Ayşe Esra Deveci'nin, El Salvador'u ve El Salvador halkını görev bölgesinde başarıyla temsil edeceğine inandıklarını belirten Büyükelçi Calderón, söz konusu görevlendirmenin Türkiye ile El Salvador arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

HONEST HOLDİNG'DE İKİNCİ FAHRİ KONSOLOSLUK GÖREVİ

Honest Holding'den yapılan açıklamada, Ayşe Esra Deveci'nin görevlendirilmesiyle birlikte holding bünyesinde görev alan isimlerin üstlendiği fahri konsolosluk görevi sayısının ikiye çıktığı belirtildi. Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci'nin Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu olarak yürüttüğü görevin ardından gerçekleşen bu yeni atamanın, holdingin uluslararası ilişkiler ve kültürler arası iş birliği alanındaki temsil gücünü daha da pekiştirdiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı