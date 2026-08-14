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Ekvador Devlet Başkanı Noboa, Çin'i Ziyaret Edecek

Ekvador Devlet Başkanı Noboa, Çin'i Ziyaret Edecek
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BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 16-23 Ağustos tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 16-23 Ağustos tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Ekvador'un önemli bir Latin Amerika ülkesi ve Çin'in kapsamlı stratejik ortağı olduğunu ifade etti. Sözcü, Çin-Ekvador ilişkilerinin son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında istikrarlı bir gelişim sergilediğini belirtti.

Tarafların Kuşak ve Yol işbirliğine ilişkin bir belge ile serbest ticaret anlaşması imzaladığını belirten sözcü, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin somut sonuçlar verdiğini ve halklar arası dostluğun derinleştiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin ülkeye ilk devlet ziyaretini gerçekleştirecek Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile bir araya geleceğini belirten sözcü, Başbakan Li Qiang ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin de kendisiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Bu yılın Çin-Ekvador kapsamlı stratejik ortaklığının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan sözcü, ziyaretin iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güveni pekiştirmesini, geleneksel dostluğu derinleştirmesini ve kapsamlı stratejik ortaklığı iki halkın yararına olacak şekilde daha da ileriye taşımasını umduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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