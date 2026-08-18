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İmamoğlu'ndan İBB Davası'nda 'utanç verici' tepki

İmamoğlu'ndan İBB Davası'nda 'utanç verici' tepki
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Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda Mahkeme Başkanı'nın savunmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. İmamoğlu," 'Susma hakkını kullandı' şeklinde alınan uydurma karar sonrası; 'uygun gördüğüm zamanda, makul bir sürede savunmayı alacağız' ifadesi, yargı adına utanç verici, kibirli bir tutumun sonucudur. 'Naklen yayınlansın' önerisine tamam diyenler, çökmüş iddianame sonrası ortadan kayboldular" dedi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda Mahkeme Başkanı'nın savunmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. İmamoğlu, "'Susma hakkını kullandı' şeklinde alınan uydurma karar sonrası; 'uygun gördüğüm zamanda, makul bir sürede savunmayı alacağız' ifadesi, yargı adına utanç verici, kibirli bir tutumun sonucudur. 'Naklen yayınlansın' önerisine tamam diyenler, çökmüş iddianame sonrası ortadan kayboldular" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Silivri'de İBB duruşmalarının 2. celsesi başladı. Mahkeme heyeti savunma yapmamı engellemeye devam etmiştir. 'Susma hakkını kullandı' şeklinde alınan uydurma karar sonrası; 'uygun gördüğüm zamanda, makul bir sürede savunmayı alacağız' ifadesi, yargı adına utanç verici, kibirli bir tutumun sonucudur. 'Naklen yayınlansın' önerisine tamam diyenler, çökmüş iddianame sonrası ortadan kayboldular.

İddianamenin sahibi saray zihniyetinin yargı kolları ve aparatları ile kurguladığı oyun milletimizin vicdanında da çökmüştür, yerle bir olmuştur. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçu işleyenlerin, 'savunma hakkı ve adil yargılanma hakkını ihlal' suçunu işleyenlerin, 'anayasal düzeni bozma' suçunu makam, mevki, menfaat için işleyenlerin adil yargı önünde hesap verme zamanı yakındır. Yüzyılın hukuksuzluğuna karşı mücadelemiz; Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir."

Kaynak: ANKA
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