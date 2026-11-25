(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Girişimci Anadolu Kadınları Derneğinin iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Ekranın Dili, Toplumun Sesi: Medya, Kadın ve Toplumsal Sorumluluk Paneli", TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmalarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Girişimci Anadolu Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saba Gizem Utlu yaptı.

GÖKTAŞ'TAN SORUMLU YAYINCILIK VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının başında, Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan beş asker için başsağlığı diledi. Panelde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün bu salonda yalnızca kadına yönelik şiddetle mücadeleyi değil, bu mücadelede medyanın üstlendiği büyük sorumluluğu konuşmak için toplandık. Çünkü çok iyi biliyoruz ki şiddetin önlenmesi, ayrımcılığı besleyen düşünce kalıplarının ve şiddeti normalleştiren toplumsal kodların dönüşümünü gerektirir. İşte bu dönüşümde medya, belirleyici bir etkiye ve sorumluluğa sahiptir. Bugünkü panelin başlığı da bunu çok iyi özetliyor: 'Ekranın Dili, Toplumun Sesi.' Evet, ekranın dili toplumun sesine dönüşüyor. Biz o dilin şiddeti sıradanlaştıran değil, şiddete karşı güçlü bir duruş sergileyen bir dil olmasını istiyoruz. Bu yönde ortaya konulan her çabayı şiddete karşı ortak mücadelemizin değerli bir parçası olarak görüyoruz."

Göktaş, medyanın kadına yönelik şiddeti ele alırken doğruluk, tarafsızlık ve toplumsal duyarlılığı esas alan sorumlu bir yayıncılık anlayışı benimsemesinin, şiddete karşı toplumsal bilincin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

RTÜK BAŞKANI DANİŞ: "KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de konuşmasında, "Şiddet, insan onuruna yönelmiş ağır bir ihlaldir. Kadına yönelik şiddet ise bir kadının hayatını, özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini hedef alan toplumsal bir yaradır. Bu yara yalnızca kadınları değil; aileyi, çocukları, toplumsal huzuru ve insanlığın ortak vicdanını etkiler. Kadının onurunu korumak, insanlığın onurunu korumaktır. Bu anlayışla kadına yönelik şiddetle mücadelede temel ilkemiz açıktır, sıfır tolerans" dedi. Daniş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ve kararlılıkla, kadına yönelik şiddetle mücadele devlet politikamızın öncelikli başlıklarından biri olmayı sürdürmektedir. Kadınların haklarının korunması, güvenliğinin sağlanması ve toplumsal hayata eşit ve etkin katılımı için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumun bütün kesimleriyle çalışmalar yürütüyoruz. 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nda ilk politika ekseninin 'Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü' olarak belirlenmesi de bu kararlılığın önemli bir göstergesidir. İçinde bulunduğumuz 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' da aileyi güçlendiren, kuşaklar arasındaki bağı kuvvetlendiren, kadınların ve çocukların güvenliğini esas alan toplumsal bir anlayışın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Güçlü aile; sevginin, karşılıklı saygının, adaletin ve güvenin hakim olduğu aile ortamıyla mümkündür. Kadının huzuru, aile huzurunun; kadının güvenliği, toplumsal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır.

"GÜÇLÜ KADINI ANLAT, KADINI GÜÇLÜ ANLAT"

Medya; toplumun olayları algılama biçimini, değer yargılarını ve davranış kalıplarını etkileyen güçlü bir toplumsal aktördür. Bir haberin başlığı, kullanılan bir ifade, tercih edilen bir görüntü veya anlatılan bir hikaye, şiddetin nasıl algılanacağını doğrudan etkileyebilir. Şiddetin sıradanlaştırıldığı, failin davranışlarının mazur gösterildiği, mağdurun sorgulandığı bir anlatım toplumsal duyarlılığı zedeler. İnsan onurunu gözeten, kadının emeğini, iradesini ve başarılarını görünür kılan, şiddetin karşısında açık ve kararlı bir duruş sergileyen medya dili ise toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunar. RTÜK olarak bu sorumluluğun bilinciyle sekiz maddeden oluşan 2024 yılında 'Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler' başlıklı rehberimizi kamuoyuyla ve yayıncılarımızla paylaştık. Sekiz ilkenin toplandığı 'Güçlü Kadını Anlat, Kadını Güçlü Anlat' ana temamız sorumlu yayıncılığı esas alan medyamıza öncü ilke olmuştur. Bu anlayışın uygulamaya yansıması için ulusal yayıncılarımızı ve haber ajanslarımızı ziyaret ederek ilkelerimizi haber merkezleriyle paylaştık."

Daniş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin iş birliğiyle Sakarya'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili" programının düzenlendiğini, Şubat 2025'te ise 150 katılımcıyla sekiz ayrı çalışma masasında "Medyada Kadın Temsili Çalıştayı"nın gerçekleştirildiğini hatırlattı. Daniş, çalıştay sonuçlarının yayın haline getirilerek kamuoyunun ve sektörün istifadesine sunulduğunu belirtti.

Daniş, konuşmasını, "Kadına şiddete sıfır tolerans göstereceğiz.Kadının onurunu, hayatını ve haklarını koruyacağız. Çünkü biliyoruz ki kadının gözyaşıyla sulanan hiçbir gelecek yeşermez. Yeşeremez" diyerek tamamladı.

Kaynak: ANKA