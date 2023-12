Ekonomiye Fayda Endeksi ve Kadın Marka Tercih Endeksi ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen "Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni" ve "Kadın Marka Tercih Endeksi Ödül Töreni" İstanbul Kent Üniversitesi'nde düzenlendi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Ekonomiye Fayda Endeksi ve bir ilk olarak Kadın Marka Tercih Endeksi Ödül Töreni İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde gerçekleşti. Töreni, sunucu Aynur Ayaz sundu. Türkiye İtibar Endeksi, Gençlik Endeksi, Kadın Marka Tercih Endeksi, Müşteri Memnuniyeti Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi ile Türk iş dünyası için birer navigasyon görevi üstlenen önemli projeleri ülkemize kazandıran Türkiye İtibar Akademisi (TİA), TÜİK'in belirlediği Türkiye örnekleminden NUTS 2 kullanılarak 26 bölge 72 ilde çapında çalışmalarını tamamladı. Açılış konuşmalarını İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü'nün gerçekleştirdiği ödül törenine yoğun katılım gerçekleşti.

"İŞ DÜNYASINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN FARKLI ENDEKSLERLE YAPIYORUZ"

Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, "Türkiye İtibar Akademisi olarak iş dünyasına katkı sağlamak amacıyla farklı endekslerle yapıyoruz. Bu endeksler sayesinde Türkiye'deki markalar kendi yolculukları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve veri setlerini temin edebiliyorlar. Kent Üniversitesi'nde iki önemli endeksimizin ödül törenini gerçekleştireceğiz. İlk olarak Kadın Marka Tercih Endeksi olan K250'nin ödülleri verilecek. Arkasından ise Türkiye'deki markaları ürün hizmet performansı, yönetim performansı ve topluma sağladığı sosyal fayda ekseninde ölçümleyen ve derecelendiren Ekonomiye Fayda Endeksinin ödül törenlerini yapacağız" dedi.

"72 İLDE HER BİR ENDEKS İÇİN 15 BİN KİŞİ ARANIYOR"

Türkiye'deki kendi alanlarında ve kendi sektöründe öne çıkan markaların ödüllerini alacağını dile getiren Acar, "Türkiye örnekleri kabul edilen 72 ilde her bir endeks için yaklaşık 15 bin kişi aranıyor ve bunlar yaklaşık 60 üzerinde farklı soruya yanıt veriyorlar. Bunun sonucunda toplumda bıraktığı izler yaş, cinsiyet, meslek grupları, eğitim düzeyi ve gelir gruplarına göre ayrılıyor ve o çerçevede kurumlar derecelendirilmiş oluyor. Böylece kendi yolculuklarında ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi kendi rakipleriyle kıyaslamalı olarak da görebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"ARAŞTIRMALARIMIZI BİLGİSAYAR DESTEKLİ TELEFONLA ARAMA YÖNTEMİ OLAN CATI İLE YAPIYORUZ"

Araştırma metodolojisinden bahseden Acar, "Araştırmalarımızı bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi denilen CATI yöntemiyle yapıyoruz. Her bir endeksin kendine has modeli ve hesaplaması var. Bu çerçevede Türkiye çapında her bir endeks için 15 bin kişi aranıyor. Verilen yanıtlardan ise derecelendirme raporları oluşturuluyor. Bu raporları kurumlar edinirlerse dereceye girsin ya da girmesin kendi sektörlerinde rakipleriyle kıyaslama yöntemi buluyorlar" dedi.

"BİZ BU ENDEKSLERİMİZİ AKADEMİK DENETİM ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Ertan Acar, üniversiteye teşekkür ederek "Biz bu endekslerimizi akademik denetim altında gerçekleştiriyoruz. İlk yola çıktığımızda İstanbul Ticaret Üniversitesi daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi ile bu yolcuğu sürdürdük. Arkasından Beykoz Üniversitesi şimdi Kent Üniversitesi ile bir iş birliğine başladık.İstanbul Kent Üniversitesi'nin akademik desteğiyle iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu bu veri istatistiklerine daha kolay ulaşma imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.

"REKTÖR PROF. DR. ATSÜ: BU ÖDÜL TÖRENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Bu ödül törenine ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ise "Öncelikle iki ödül töreni beraber gerçekleştirecek. Bu ödül töreninde ev sahipliği yapmış olmaktan çok mutluyuz. İtibarın kazanılması, kazandırılması ve gerçekten itibarı hak edenlere hak ettiklerinin bir ödülle anlatılması bizim için çok kıymetli. İstanbul Kent Üniversitesi olarak bizim önemsediğimiz, bu projenin içinde olmak için can attığımız tarafı bu ödüllerin bilimsel bir platformda oluşturulmuş ödüller olmasıdır. Tamamen bilimsel araştırmalar çerçevesinde belirlenmiş farklı sektörlerden farklı markaların itibarlarını aslında teslim eden ama akademik tabanlı yapılmış bir çalışmanın ve 72 ilde bağımsız olarak yapılmış bir araştırmanın neticesinde gelinmiş bir noktadır" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi mütevelli heyet üyesi ve ENEV Vakfı yönetim kurulu başkan yardımcısı Ceren Yılmaz ise üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen bu ödül töreninde markaları tek tek tebrik edip, her zaman böyle organizasyonların destekçisi olduğunu ifade etti.

KADIN MARKA TERCİH ENDEKSİ ÖDÜLLERİ

"AGT, Opet, Zen Pırlanta, ebebek, Şen Piliç, Sinoz Kozmetik, Teknosa, Kiğılı, Papara, Penti, LC Waikiki, Beymen, Yurtiçi Kargo, Tat Gıda, Avon, Acıbadem Sağlık Grubu, Avon, Kütahya Porselen, Urban Care, Züber, Maret, Burger King,Domino's, Ercan Burger, Pasaport Pizza, NG Kütahya Seramik, Filiz Makarna, Civil."

EKONOMİYE FAYDA ENDEKSİ ÖDÜLLERİ

"AGT, Yıldız Entegre, Opet, Mutlu Akü, Zen Pırlanta, Ebebek, Şen Piliç, Yemeksepeti, Teknosa, Tüpraş, Kiğılı, Koç Holding, Penti, Filli Boya, Ağaoğlu İnşaat, LC Waikiki, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo,Tat Gıda, Avon, Acıbadem Sağlık Grubu, Kütahya Porselen, Urban Care, Anadolu Sigorta, NG Kütahya Seramik, Burger King, Domino's, Komagene, Pasaport Pizza, Civil, Filiz Makarna."