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Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek

Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
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Kanada Futbol Federasyonu, Katar maçında sol bacağı kırılan Ismail Kone'nin turnuvayı kapattığını açıkladı. Yıldız oyuncunun 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

  • Kanada Milli Takımı oyuncusu Ismail Kone, Katar maçında Assim Madibo'nun müdahalesi sonucu sol bacağını kırdı.
  • Kanada Futbol Federasyonu, Kone'nin Dünya Kupası'nın kalanında oynayamayacağını duyurdu.
  • Kone'nin sahalara dönüşünün en az 4-5 ay sürmesi bekleniyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, Katar’ı 6-0’lık net bir skorla geçerek bir üst tura adını yazdıran Kanada Milli Takımı, gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. 

KONE'NİN BACAĞI KIRILDI

Dün oynanan mücadelenin 51. dakikasında Katarlı oyuncu Assim Madibo’nun arkadan yaptığı sert müdahale sonrası yerde kalan 24 yaşındaki futbolcu Ismail Kone acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sol bacağının kırıldığı tespit edilen genç yıldıza saha içinde oksijen maskesi takıldı. Pozisyonun ardından Madibo kırmızı kartla oyun dışı kalırken, talihsiz bir sakatlık yaşayan Kone sedyeyle doğrudan hastaneye götürüldü.

FEDERASYON DUYURDU: TURNUVAYI KAPATTI

Kanada Futbol Federasyonu, dün gece acil olarak ameliyata alınan başarılı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan bilgilendirmede, "Ismail Kone, bacağındaki kırık sebebiyle dün gece başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tamamen sağlığına kavuşması beklenmektedir; ancak kendisi Dünya Kupası’nın kalan bölümünde turnuvada görev alamayacaktır" denildi.

4-5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüp kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’da sürdüren Kone’nin, bu ağır sakatlık nedeniyle sadece Dünya Kupası’na veda etmekle kalmayacağı, takımının yeni sezon hazırlık kampını da kaçıracağı belirtildi. İlk tıbbi değerlendirmelere göre, yetenekli orta saha oyuncusunun yeşil sahalara dönme süresinin en az 4 ila 5 ayı bulması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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