Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak Güncel Haberler Hatay'da depremin 152'nci saatinde seslere kulak veren ekipler 85 yaşındaki kadının enkaz altında olduğunu duydu. Yaşlı kadını enkaz altından çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" diyerek moral verdi. 85 yaşındaki kadın alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı. Büyük felaketin 7'nci gününde ekipler cansiperane şekilde çalışarak herkese umut oluyor. Hatay'da çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında 85 yaşındaki İsmihan teyzenin sesini duydu. ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ Çalışmalarını hızlandıran ekipler, 30 santim aralıkta sıkışmış yaşlı kadını kurtarmak için canla başla uğraştı. İsmihan teyzeye fener tutan ekipler, "Işığı görüyor musun?" sorusuna teyzenin, "Evet görüyorum" cevabı üzerine itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. Sağ salim enkaz altında çıkarılan 85 yaşındaki kadın, alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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