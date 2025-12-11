Haberler

Ümran'ın ölümüne, eşi ve çocuğunun yaralanmasına neden olan sürücü, ilk kez hakim karşısına çıktı

Ümran'ın ölümüne, eşi ve çocuğunun yaralanmasına neden olan sürücü, ilk kez hakim karşısına çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Erciş'te hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ümran Öksüzoğlu'nun davasında ilk duruşma görüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 30 Aralık'a erteledi.

VAN'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araçla göl kıyısında yürüyen aileye çarpıp Ümran Öksüzoğlu'nun ölümüne (30), eşi Erhan Öksüzoğlu ile 5 aylık oğulları Yağız'ın yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü U.A.'nın (16) yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı 30 Aralık'a erteledi, sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaza, 2 Haziran'da Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen U.A.'nın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, göl kıyısında gezen uzman çavuş Erhan Öksüzoğlu ile eşi Ümran ve bebek arabasındaki 5 aylık oğulları Yağız Öksüzoğlu'na çarptı. Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybetti, baba ve oğlu da hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Ümran Öksüzoğlu, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Polisin gözaltına aldığı ehliyetsiz sürücü U.A., tutuklandı. Hakkında 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sürücü, 29 Eylül'de ev hapsi verilip, tahliye edildi. Fakat sanık U.A. ev hapsini ihlal ettiği için de 28 Kasım'da tekrar tutuklandı.

Van Erciş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına ailenin avukatı Mehmet Gezmen, Ümran Öksüzoğlu'nun eşi, yakınları ve sanık U.A. ile avukatı katıldı. Davayı takip etmek isteyen çok sayıda kişi ise adliye önünde destek amaçlı bekledi. Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmada Ümran Öksüzoğlu'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sanık ifadeleri ile avukatların savunmalarının ardından mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için davayı 30 Aralık'a ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMALI'

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Mehmet Gezmen, "Vahşice bir katliam oldu. Sanık 4 ay gibi kısa süre tutuklu kaldı. Sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında tekrar tutuklandı. Bunun neticesinde bugünkü duruşmada mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ama 30 Aralık'a duruşma günü verdi. Bizim talebimiz bu caninin en üst hadden cezalandırılması. Kanunların hiçbir indirim yapılmadan uygulanması ve emsal teşkil ederek diğer tüm mağdur olan insanlara emsal olmasının talep ediyoruz" diye konuştu.

Çok sayıda vatandaşın destek amaçlı adliye önüne geldiğini de anlatan Avukat Gezmen, "Çok sayıda dışarıdan ve Van'dan gelen oldu. Gelenlerle alakalı gördüğünüz gibi TOMA'larda hazır bulunuyor. Kimseyi içeri almadılar, en yakınları içeri girebildi. Herhangi bir taşkınlık olmamasına rağmen. Ancak biz haktan, hukuktan yanayız. Adalete güvenimiz var. Dediğim gibi en üst hadden cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title