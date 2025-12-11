Ümran'ın ölümüne, eşi ve çocuğunun yaralanmasına neden olan sürücü, ilk kez hakim karşısına çıktı

VAN'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araçla göl kıyısında yürüyen aileye çarpıp Ümran Öksüzoğlu'nun ölümüne (30), eşi Erhan Öksüzoğlu ile 5 aylık oğulları Yağız'ın yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü U.A.'nın (16) yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı 30 Aralık'a erteledi, sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaza, 2 Haziran'da Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen U.A.'nın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, göl kıyısında gezen uzman çavuş Erhan Öksüzoğlu ile eşi Ümran ve bebek arabasındaki 5 aylık oğulları Yağız Öksüzoğlu'na çarptı. Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybetti, baba ve oğlu da hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Ümran Öksüzoğlu, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Polisin gözaltına aldığı ehliyetsiz sürücü U.A., tutuklandı. Hakkında 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sürücü, 29 Eylül'de ev hapsi verilip, tahliye edildi. Fakat sanık U.A. ev hapsini ihlal ettiği için de 28 Kasım'da tekrar tutuklandı.

Van Erciş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına ailenin avukatı Mehmet Gezmen, Ümran Öksüzoğlu'nun eşi, yakınları ve sanık U.A. ile avukatı katıldı. Davayı takip etmek isteyen çok sayıda kişi ise adliye önünde destek amaçlı bekledi. Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmada Ümran Öksüzoğlu'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sanık ifadeleri ile avukatların savunmalarının ardından mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için davayı 30 Aralık'a ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMALI'

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Mehmet Gezmen, "Vahşice bir katliam oldu. Sanık 4 ay gibi kısa süre tutuklu kaldı. Sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında tekrar tutuklandı. Bunun neticesinde bugünkü duruşmada mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ama 30 Aralık'a duruşma günü verdi. Bizim talebimiz bu caninin en üst hadden cezalandırılması. Kanunların hiçbir indirim yapılmadan uygulanması ve emsal teşkil ederek diğer tüm mağdur olan insanlara emsal olmasının talep ediyoruz" diye konuştu.

Çok sayıda vatandaşın destek amaçlı adliye önüne geldiğini de anlatan Avukat Gezmen, "Çok sayıda dışarıdan ve Van'dan gelen oldu. Gelenlerle alakalı gördüğünüz gibi TOMA'larda hazır bulunuyor. Kimseyi içeri almadılar, en yakınları içeri girebildi. Herhangi bir taşkınlık olmamasına rağmen. Ancak biz haktan, hukuktan yanayız. Adalete güvenimiz var. Dediğim gibi en üst hadden cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.