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Ehliyetsiz sürücüye 92 bin TL ceza: 'Kolay gelsin' deyip yaya kaldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Tufan G.'ye, plakasız ve sigortasız araç kullanmak, muayenesizlik ve kask takmamak gibi ihlallerden toplam 92 bin 465 TL ceza kesildi. Motosikleti 30 gün trafikten menedilen sürücü, ceza miktarını duyunca 'Kolay gelsin' deyip yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki trafik uygulamasında çeşitli ihlallerden 92 bin TL ceza uygulanıp motosikleti bağlanan ehliyetsiz sürücü, ceza miktarını öğrenince 'Kolay gelsin' deyip yaya olarak uzaklaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda seyir halindeki motosiklet durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü Tufan G.'nin (24) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ceza kesilmesini istemeyen sürücüye, polis ekipleri "Nasıl görmezden gelebilirim. Görevimi yapıyorum, görevimi mi yapmayayım?" diye yanıt verdi. Tufan G., "Görevi yapıyorsun da yine size kalmış, sizin bileceğiniz iş" dedi, yanındaki arkadaşı da tepki gösterdi.

Sürücüye, plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, sigorta süresinin geçmesi nedeniyle bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL ve kask kullanmamaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 465 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

MOTOSİKLETİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRMEK İSTEDİ

Cezanın ardından motosikletini götürmek isteyen Tufan G., "O zaman ben bu motoru sürükleyerek götürürüm" dedi. "Sen bir yere götüremezsin, motor bağlandı, nereye götürüyorsun?" diyen polis memuruna, "Tamam bağlandı da bana bir fiyat bilgisi verin" ifadelerini kullandı. Tufan G., ceza miktarını duyunca "Tamam o zaman biz yolumuza bakıyoruz. Kolay gelsin' diyerek yaya olarak uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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