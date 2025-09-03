Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü, Öğrenci Pilot Hayatını Kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağının enkazı, detaylı inceleme için Selçuk Efes Havalimanı'na götürüldü. Kazada hayatını kaybeden öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
1) UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ MISIR TARLASI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından vinçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı'na götürüldü. Burada yapılacak inceleme sonrası enkazın detaylı inceleme için Ankara'ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'na götürüleceği belirtildi.
Kazada ölen öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan uçağın düştüğü mısır tarlası dronla görüntülendi.