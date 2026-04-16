MEB Önündeki "Yaşam Nöbeti" Devam Ediyor: Buradan Bütün Sendikalara Çağrı Yapıyoruz, Bugün Mücadelede Olmayacaksanız, Ne Zaman Olacaksınız?

Haber: Ogün Akkaya

(ANKARA) - Aralarında Eğitim-Sen ve Eğitim-İş'in de bulunduğu eğitim sendikalarının Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı "yaşam nöbeti" devam ediyor. Nöbete ilişkin konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Artık okullarda çocuklarımız öldürülüyor, öğretmenlerimiz öldürülüyor. Buradan tüm sendikalara ortak karar ve ortak mücadele çağrısı yapıyoruz. Bugün karar almayacaksanız, bugün mücadelede olmayacaksanız, ne zaman olacaksınız?" dedi. Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Evrim Gülez ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet ederek, "Eğitim emekçileri tedirgin, öğrenciler tedirgin, veliler tedirgin" ifadesini kullandı.

Eğitim-Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, MEB önünde ANKA'ya yaptığı açıklamada, Maraş'tan gelen son saldırı haberinin ardından perşembe ve cuma günlerini kapsayan iki günlük iş bırakma kararı aldıklarını belirtti.

"Okullarımız şu anda güvenli değil"

Gülez, "Yaşam nöbetine başlıyoruz diye buraya gelmiştik. Ancak bugün Maraş'tan gelen bir diğer saldırı haberi, perşembe ve cuma günlerini kapsayan iki günlük iş bırakma kararı almamıza neden oldu. Biz, yaşam nöbetine aynı zamanda iş bırakma eylemlerimizi de ekleyerek iki gün boyunca burada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde olacağız" dedi. Taleplerinin açık olduğunu vurgulayan Gülez, öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa etmesini istediklerini ifade etti. Okulların güvenli hale getirilmesi çağrısı yapan Gülez, "Okullarımız şu anda güvenli değil. Eğitim emekçileri tedirgin, öğrenciler tedirgin, veliler tedirgin. Bu nedenle bakanlığı bir an önce çözüm üretmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Gülez, eğitim sendikalarının ve eğitim emekçilerinin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, "Muhatabımız olan bakanlığın önündeyiz. Bu soruna bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz. Süresiz şekilde yaşam nöbetimize de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Başkanı Özbay: Bu mücadeleye destek olmak, bu ülkede yaşayan tüm yurttaşların sorumluluğu

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da MEB önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinden sendika yöneticilerinin eyleme katılmak üzere Ankara'ya gelmeye başladığını söyledi. Katılımın her geçen saat arttığını vurgulayan Özbay, "Türkiye'nin birçok ilinden şube başkanlarımız ve yöneticilerimiz, illerindeki eylemleri tamamlayıp buraya gelmeye başladılar. Sayımız her geçen saat artıyor. Bu mücadele, okullarda çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin bir kez daha şiddete uğramaması, benzer olayların tekrar yaşanmaması içindir. Bu mücadeleye destek olmak, bu ülkede yaşayan tüm yurttaşların sorumluluğudur" dedi.

Okulların en güvenli alanlar olması gerektiğini belirten Özbay, "Artık okullarda çocuklarımız öldürülüyor, öğretmenlerimiz öldürülüyor. Buradan tüm sendikalara ortak karar ve ortak mücadele çağrısı yapıyoruz. Bugün karar almayacaksanız, bugün mücadelede olmayacaksanız, ne zaman olacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş olarak geceyi MEB önünde geçireceklerini belirten Özbay, "Bu geceyi burada geçireceğiz, bakanlığın önünde yatacağız. Yarın sabah saat 10.00 gibi Türkiye'nin dört bir yanından eğitim örgütleri, dostlarımız ve mücadeleye destek veren yurttaşlarımız buraya gelecek. Büyük bir eğitim buluşması gerçekleştirecek, çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkma irademizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

Özbay, tüm yurttaşları eyleme destek vermeye çağırarak, "Gelin, hep birlikte eğitime, öğretmenlere, çocuklara ve geleceğimize sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: ANKA