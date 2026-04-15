Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün eski bir öğrencinin okuluna düzenlediği silahlı saldırı, eğitim sendikaları üyelerince Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da protesto edildi.

Samsun Onur Anıtı'nda toplanan eğitim sendikaları adına basın metnini okuyan Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Güngör Bağ, eğitimde şiddete karşı ülke olarak tek yürek olduklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı kınayan Bağ, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Tokat

Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitim sendikası üyeleri adına Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Muhammet İkbal Demir, basın açıklamasını okudu.

Demir, okullarda şiddet olaylarına karşı önlem alınmasını istedi.

Kastamonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısı nedeniyle Kastamonu'da eğitim sendikalarının üyeleri basın açıklaması yaptı.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika temsilcileri ve öğretmenler, Siverek'te yaşanan saldırıyı kınadı.

Çankırı

Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesi üyeleri de Karatekin Parkı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Burak Çelik, okullarda eğitimcilere ve öğrencilere yönelen şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını söyledi.

Çelik, "Yaşadığımız bu olay, eğitimciye, öğretmene karşı şiddetin son örneği olmalıdır. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırı karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı, yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Türk Eğitim-Sen tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda ise grup adına Çankırı Şube Başkanı ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Yüksel Yandım açıklama yaptı.

Çorum

Kardeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen eğitim sendikası üyeleri, Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan basın açıklamasında, okullarda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Amasya

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitim sendikası üyeleri, slogan atarak dövizler taşıdı.

Burada yapılan açıklamada, grup üyeleri okullardaki şiddetin son bulmasını istedi.