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Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

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Eğitim-Sen üyelerinin öğretmenlik meslek kanununu protesto için TBMM önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 11 öğretmen gözaltına alınırken Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak "Bizi kandırdınız. 'Yasa, yasa' dediniz. Biz o yasaları sizden daha iyi biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerinin yürüyüşüne polis müdahale etti, 11 öğretmen gözaltına alındı. Eğitimcilere yapılan müdahalede biber gazı kullanıldı.

SERT MÜDAHALEYLE KARŞILAŞTILAR

Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, MEB önünde polis ablukasındaki bekleyişi aşarak yürüyüşe geçti. Eğitimciler, çevik kuvvet polislerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. MEB önünden Kızılay yönüne doğru itilen Eğitim-Sen üyelerine yapılan sert müdahale esnasında yoğun biber gazı kullanıldı.

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

"ARKADAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMAK İSTİYORUZ"

Müdahale sonrası açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Gözaltında olan arkadaşlarımızın can güvenliğinden emin olmak ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz" dedi.

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

"UYGULADIĞINIZ FAŞİZM"

Basın açıklamasına izin verilmemesine tepki gösteren Irmak, şöyle konuştu; "Bu barikatlar tarikat yurtlarında çocuklara cinsel istismarda bulunanlara, beşli çetelere kurulmuyor. Yapacağımız iş kolaydı. Bizi sabahtan beri yoruyorsunuz. Bizi kandırdınız. 'Yasa, yasa' dediniz. Biz o yasaları sizden daha iyi biliyoruz. Uyguladığınız faşizm. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar Milli Egemenlik Parkı'nda nöbete devam ediyoruz".

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

11 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Eğitim-Sen'li öğretmenlerin yürüyüşü sırasında polisler sık sık dağılma uyarısı yaptı. Eylemlerine devam eden öğretmenler polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. 11 öğretmen gözaltına alındı. Polis müdahalesi sonrası Meclis'in yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Eğitim-Sen üyeleri, gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılana kadar parkta nöbet tutacak.

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (26)

girilmez:

kapıda öğretmen olmak için binlerce kişi beklerken olanlar beğenmiyor yer değiştirmeli

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Hakan:

Karın seni eleştirince, sırada bekleyenler var deyip yer mi deyiştiriyorsun?

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kadir köseoğlu:

beğenmeyen hemen istifa etsin, adam gibi yapın mesleğinizi önce, öğretmenler bile paragöz olmuş, okul müdürleri, müdür yardımcıları, sınıf öğretmenleri habire para yoluyor veliden

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yanıtYanıtla
Hakan:

Ben 20 yıllık öğretmen olarak sana cevap yazıyorum; bu güne kadar kursağımdan bir lira veli parası geçtiyse Allah beni cennetine almasın ama eğer geçmediyse Allah seni cennetine almasın. Toplanan paralarla sizin çocuğunuza ya da okula gereçler alınıyor.

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yanıt62
Osman Kara:

Hakan bey siz o binlerce öğretmen arasında kaç kişisinizdir? Ben bir öğretmen tanıyorum las vegasa kumar oynamaya gidiyor. Sizin gibi kaç tane var ?

yanıt40
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D:

Meb bakanı Yusuf Tekin değişmeli. Öğretmenler diğer emekçi insanlar gibi ekonomik problemlerle uğraşırken üstüne üstün baskıcı ve işi bilmeyen bir bakanın olması Öğretmenleri bunalıma götürmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı duruma el almalıdır.

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Muhammet:

Hakan meb in sene başında verdiği kırtasiye yardımlarını ne yapıyorsunuz? Veliden niye para istiyorsunuz?

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hakan sorgular:

muhammet 20 sene oku git askeri üçret versinler sen ne dersin ?

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Hakan:

Keşke polislerimiz sınır güvenliği konusunda mültecilere de bu muameleyi yapsa.

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vatandaş:

üniversitelerden ihtiyaçtan çok mezun verirsen böyle olur. ve bu sorun daha da büyür.

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