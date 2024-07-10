Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerinin yürüyüşüne polis müdahale etti, 11 öğretmen gözaltına alındı. Eğitimcilere yapılan müdahalede biber gazı kullanıldı.

SERT MÜDAHALEYLE KARŞILAŞTILAR

Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, MEB önünde polis ablukasındaki bekleyişi aşarak yürüyüşe geçti. Eğitimciler, çevik kuvvet polislerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. MEB önünden Kızılay yönüne doğru itilen Eğitim-Sen üyelerine yapılan sert müdahale esnasında yoğun biber gazı kullanıldı.

"ARKADAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMAK İSTİYORUZ"

Müdahale sonrası açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Gözaltında olan arkadaşlarımızın can güvenliğinden emin olmak ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz" dedi.

"UYGULADIĞINIZ FAŞİZM"

Basın açıklamasına izin verilmemesine tepki gösteren Irmak, şöyle konuştu; "Bu barikatlar tarikat yurtlarında çocuklara cinsel istismarda bulunanlara, beşli çetelere kurulmuyor. Yapacağımız iş kolaydı. Bizi sabahtan beri yoruyorsunuz. Bizi kandırdınız. 'Yasa, yasa' dediniz. Biz o yasaları sizden daha iyi biliyoruz. Uyguladığınız faşizm. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar Milli Egemenlik Parkı'nda nöbete devam ediyoruz".

11 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Eğitim-Sen'li öğretmenlerin yürüyüşü sırasında polisler sık sık dağılma uyarısı yaptı. Eylemlerine devam eden öğretmenler polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. 11 öğretmen gözaltına alındı. Polis müdahalesi sonrası Meclis'in yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Eğitim-Sen üyeleri, gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılana kadar parkta nöbet tutacak.