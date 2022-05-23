Eğitim Sen: Kapatılan Köy Okullarının 2022-2023 Dönemine Hazır Hale Getirilmesi İçin Bütçeden Yeterli Kaynak Ayırılmalıdır - Haberler

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliğe ilişkin, "Köy okullarının yeniden açılabilmesi ve öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yönetmelik değişikliği tek başına yeterli değildir. Büyük bölümü çürüyen, harabeye dönüşen köy okullarının 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi için acil bir planlama yapılmalı, bütçeden yeteri kadar kaynak ayırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen, bugün yaptığı açıklamada, MEB'in 'Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikleri değerlendirdi. Eğitim Sen'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Buna göre, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul ve 5 çocuk olması durumunda ana sınıfı açılacaktır. Okul pansiyonlarının açılışında aranan öğrenci kapasitesi şartı ise 100'den 50'ye düşürülmüştür. Yapılan düzlenmeyle özel eğitim anasınıfı, anasınıfı ve uygulama sınıfları dersliklerinin binanın giriş katında güneş alan bölümde bulunması şartının sağlanamadığı durumlarda, havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da anasınıfı ve uygulama sınıfı açılabilecektir.

"ÖĞRENCİLER TAŞIMALI EĞİTİME MECBUR BIRAKILMIŞTIR"

Eğitimde 4 artı 4 artı 4 sistemine geçilmesinin ardından yeterli öğrenci olmaması gerekçe gösterilerek kapatılan çok sayıda köy okulu çürümeye terk edilmiş, köylerde yaşayan çocuklar birçok yönü ile sorunlu olan taşımalı eğitime mecbur bırakılmıştır. Köy okullarının yeniden açılabilmesi ve öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yönetmelik değişikliği tek başına yeterli değildir. Her şeyden önce yıllardır kapalı kalan ve büyük bölümü çürüyen, harabeye dönüşen köy okullarının 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi için acil bir planlama yapılmalı, bütçeden yeteri kadar kaynak ayırılmalıdır.

İnşaat sektörünün Türk lirasındaki değer kaybı ve dövizdeki artışla birlikte sıkıntıya girmesi, yeni okul binası yapımını olumsuz etkilemiştir. MEB, geçtiğimiz beş ay içinde 183 okul yapımını kapsayan toplam 114 ihaleyi maliyet artışlarını gerekçe göstererek iptal etmiş, öğrencileri fiziki altyapısı yetersiz ve kalabalık sınıflarda öğrenim görmeye mecbur bırakmıştır.

"EĞİTİM KURUMLARINDA GÜVENCESİZ İSTİHDAMDAN UZAK DURULMALI"

MEB'in köy okullarının yeniden açılması için gerekli altyapı hazırlıklarını yapması için nasıl bir planlama yaptığı ve ne kadar kaynak ayırdığı konusunda hiçbir somut bilgi bulunmamaktadır. Açılacak köy okullarında öğretmen ve yardımcı personel istihdamı konusunda kadrolu ve güvenceli istihdam politikalarının benimsenmesi önemlidir. Eğitim- öğretimin düzenliliği ve sürekliliği açısından köy okulları başta olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında geçici ya da güvencesiz istihdamdan kesinlikle uzak durulmalıdır.

"KÖY OKULLARININ YENİDEN AÇILMASI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Köy okullarının yeniden açılması gibi, uzun süredir talep ettiğimiz böylesine önemli bir adımın sadece yönetmelik değişikliği olarak kalmaması, köy okullarının yeniden faaliyete geçmesi için atılacak bütün adımları doğru bulduğumuzu belirtmek isteriz. Eğitim Sen olarak köy okullarının yeniden açılması sürecinin takipçisi olacağımızın ve MEB'in bu konuda atacağı her adımı kamuoyu ile paylaşacağımızın bilinmesini istiyoruz."