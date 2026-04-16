Eğitim-İş'in Oturma Eylemi Devam Ediyor.

Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için sabah saatlerinde Ankara Kurtuluş Parkı'nda toplandı. Öğretmenlerin eylemine çok sayıda siyasi parti ve milletvekili destek verdi. Güvenpark'a yürümek isteyen binlerce öğretmen Ziya Gökalp Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Polisle yapılan müzakerede anlaşma sağlanamaması üzerine öğretmenlerin oturma eylemi 5. saati geride bıraktı. Eğitimcilerin oturma eylemine son olarak CHP Ankara İl Örgütü ile İYİ Parti'li siyasetçiler destek verdi.

"Arkadaşlarımız gece boyu taşın üstünde yattı"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, oturma eyleminde yaptığı açıklamada, "Dün gece sabaha kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeydik. Öğretmenlerin değersizleştirilmesi, okulların güvencesizleştirilmesi, gençlerimizin geleceksizleştirilmesi ve en sonunda çocuklarımızın, öğretmenlerin okullarda öldürülmesine isyan ediyoruz dedik. Sabaha kadar bekledik. Okulun kapısına bir tane kadrolu güvenlik görevlisi koyamayanlar, önümüze barikatlar, yüzlerce çevik kuvvet dizdi. Gece orada kaldığımızda bir battaniyeyi bile içeriye sokamazsınız dediler. Arkadaşlarımız gece boyu taşın üstünde yattı. Emniyet mensupları da sıcak arabaların içinden izledi. Şimdi bu yetmedi. Tüm Türkiye'den örgütümüzü buraya çağırdık" diye konuştu.

"Biz buradayız. Bir yere gitmeyeceğiz"

Milli Eğitim Bakanlığı önüne yapılmak istenen yürüyüşe dair polisle yapılan müzakereyi hatırlatan Özbay, "Yaklaşık 5 saattir burada da direnişimiz devam ediyor. ve buradan bir çağrı yapmıştım. Demiştim ki gün eğitime, çocuklara, öğretmenlere sahip çıkma günü. Herkesi bu zorlu mücadelede omuzlaşmaya davet ediyoruz dedim. Bayrağınızla, flamanızla, renginizle, kimliğinizle gelin; ülkenin açık cezaevine çevrilmiş bu duvarlarını yıkalım dedim. Sanırım hala anlamıyorlar. Bakın bir kez daha sesleniyorum: Biz buradayız. Bir yere gitmeyeceğiz. ya bu yolu açacaksınız ya bu yolu açacaksınız. Biz yürüyeceğiz" dedi.

"Toplumu çürümeye sürükleyenlere bir itirazımız var"

CHP İl Gençlik Kolları adına açıklama yapan Deniz Bozkurt, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak öğretmenlerimizle dayanışma içinde olmak, bu barikatları hep beraber açmak, okullarımıza, eğitimimize, geleceğimize, çocuklara ve öğretmenlerimize sahip çıkmak için burada bir aradayız. Taleplerimiz basit. Az önce başkanımız söyledi. Bugün öğretmenlerin önüne, gençlerin önüne bu barikatları koyan iktidar okullara bir güvenlik görevlisi koyamıyor arkadaşlar. Bizim itirazımız bunadır. Bugün haklı talepleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde dile getirmek isteyen öğretmenlerimize, gençlerimize bu yolları açmayanlar, eli kanlılara, olanlara okulların kapısını açıyor. İtirazımız bunadır. Toplumu çürümeye sürükleyenlere bir itirazımız var. Bu nedenle bu barikatı açın. Yusuf Tekin oturduğu makama, oturduğu koltuğa bu kadar güveniyorsa, işini iyi yaptığını düşünüyorsa, hala istifa etmiyor ya gelsin öğretmenlerin gözünün içine baksın, gençlerin gözünün içine baksın, Maraş'ta, Urfa'da çocuğunu kaybeden ailelerin gözünün içine baksın." ifadelerini kullandı.

"Kanunsuz emri dinlemeyin"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca da "Biz buradan emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına sesleniyoruz. Polis mensubu arkadaşlar, buradaki insanlar öğretmen. Bu öğretmenler sizlerin yetişmesinde emek veren öğretmenlerdir. Gece gündüz çalışan, dün Kahramanmaraş'ta evlatları ölmesin diye canını siper eden öğretmenlerdir. Öğretmenlerin haklı sesine kulak verin. Kanunsuz emri dinlemeyin. Öğretmenlerimiz basın açıklaması yapmak istiyor. Buradan Yusuf Tekin'e sesleniyoruz: Okullara sabun koyamayan Yusuf Tekin, okullara güvenlik koyamayan Yusuf Tekin, daha kaç canımızı, daha kaç öğretmenimizi kurban edelim istiyorsun? Daha kaç öğretmenimiz şehit olsun istiyorsun?" şeklinde konuştu.

"Yusuf Tekin sana yazıklar olsun"

Oturma eylemine destek veren İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Burada sabahtan beri öğretmenlerimiz, öğretmen sendikalarımız söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Biz destek olmak için buradayız. Onların sesine ses vermek için buradayız. Onların sözünün üzerine söyleyecek hiçbir şeyimiz yok aslında. Belki yalnızca şunu söylemek gerekiyor: Kahramanmaraş'taki saldırıda bir polisin evladı katil oldu. Bir başka polisin evladı da katledildi. Şimdi hiç utanmadan, manzara buyken çocukları yaşatamayanlar, öğretmenleri yaşatamayanlar, okulları koruyamayanlar, o polis araçlarının arkasına saklanmaktan utanmıyorlar. Yazıklar olsun hepinize. Yusuf Tekin sana yazıklar olsun. İçişleri Bakanı sana yazıklar olsun. Utanmıyorsunuz şu polis araçlarının arkasına saklanmaya. Yaşatamıyorsunuz. Bir çocuğu yaşatamayan, okulunda, dersliğinde öğretmeni yaşatamayan her politika başarısızdır. Amasız, fakatsız, mazeretsiz başarısızdır. Çocukların ölümüyle sonuçlanan her politika başarısızdır. Her iktidar başarısızdır. Bunun mazereti olmaz. Musalla taşlarından başka hiçbir şey yok elimizde. Yazıklar olsun hepinize. Katilleri engelleyemiyorsunuz. Çocuklardan katil üreten, çocukları katilleştiren bir düzeni organize bir şekilde inşa ettiniz çeyrek asırda. Engelleyemediğiniz her şeyin faturasını şimdi öğretmenleri engelleyerek ödetemezsiniz bu ülkeye. Yazıklar olsun."

