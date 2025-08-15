Eğitim-Bir-Sen'den Özlük Hakları İçin İş Bırakma Eylemi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Genel Yönetim Kurulu'nun, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti'nin tekliflerini protesto etmek amacıyla 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldığı bildirildi.

Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu ilk teklifin, eğitim çalışanları arasında büyük hayal kırıklığı oluşturduğu ifade edilen açıklamada, yeni teklifin ise yaşanan hayal kırıklığını derinleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin hayata geçirilmesi için emek ve üretimden gelen gücünü kullanma kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Karar gereği 81 ilde, halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacağı ve sendika yöneticileri ve üyelerin eylem çadırlarında nöbet tutacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Ağustos 2025 tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Aynı gün 81 ilden gelen üyelerimizin katılımıyla sendika genel merkezimizden yürüyüş başlatılacak ve saat 14.30'da Ankara Anadolu Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılacaktır."