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Van Gölü üzerinde şimşek şöleni

Van Gölü üzerinde şimşek şöleni
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Van'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Gün batımının ardından gökyüzünde yoğunlaşan bulutların arasından çakan şimşekler, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir manzara sundu.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Gün batımının ardından gökyüzünde yoğunlaşan bulutların arasından çakan şimşekler, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir manzara sundu. Kent merkezinden ve göl kıyısındaki birçok noktadan izlenebilen doğa olayı, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Van Gölü üzerinde meydana gelen ışık oyunları geceyi gündüze çevirirken, şimşeklerin oluşturduğu doğal gösteri izleyenleri hayran bıraktı. Kısa süre devam eden bu görsel şölen, gökyüzündeki hareketliliğin azalmasıyla sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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