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Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak. Karşılaşma için stadyuma gelen A Milli Takım'da tüm futbolcuların oldukça üzgün ve morallerinin bozuk olduğu görüldü.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki son maçında bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. 

PRESTİJ MAÇIYLA VEDA

Aldığı şanssız sonuçların ardından gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ay-Yıldızlılar, turnuvaya prestij mücadelesiyle veda edecek.

SURATLAR SİRKE SATTI

Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadyuma giriş yapan milli futbolcularımızın oldukça üzgün ve moralsiz olduğu gözlendi. Beklentilerin altında kalınan turnuvanın getirdiği büyük hayal kırıklığı, teknik heyet ve oyuncuların yüzlerine yansıdı. 

İşte o anlar:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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