Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki son maçında bugün ABD ile karşı karşıya gelecek.

PRESTİJ MAÇIYLA VEDA

Aldığı şanssız sonuçların ardından gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ay-Yıldızlılar, turnuvaya prestij mücadelesiyle veda edecek.

SURATLAR SİRKE SATTI

Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadyuma giriş yapan milli futbolcularımızın oldukça üzgün ve moralsiz olduğu gözlendi. Beklentilerin altında kalınan turnuvanın getirdiği büyük hayal kırıklığı, teknik heyet ve oyuncuların yüzlerine yansıdı.

İşte o anlar: