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Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de

Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de
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FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında Paraguay ile Avustralya, golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte her iki takım da adını son 32 turuna yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geldi. Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz berabere bitti. 

TEMPO ARTMADI, MAÇ BERABERE BİTTİ

Maçın başından sonuna kadar alçak tempoda geçen karşılaşmada her iki takım da aradığı golü bulamadı ve maç berabere bitti.

HER İKİ TAKIM DA ÜST TURA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 4 puana yükseldi. Avustralya grubu ikinci sırada noktalarken, Paraguay ise adını en iyi üçüncüler arasına yazdırarak bir üst tura çıktı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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