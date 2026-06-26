Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle noktaladı. Sahadaki heyecanın yanı sıra tribünlerde yer alan dünyaca ünlü isimler de karşılaşmaya damga vurdu.

HOLLYWOOD YILDIZLARI AKIN ETTİ

Los Angeles'ta oynanan mücadeleyi Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher ve Leonardo DiCaprio tribünden takip etti. Ünlü isimlerin maç boyunca yaşadığı heyecan ve verdikleri tepkiler kameralara yansıdı.

NBA EFSANESİ DE TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı izleyen isimler arasında NBA efsanelerinden Scottie Pippen da yer aldı. Basketbol dünyasının unutulmaz yıldızı, futbol heyecanını tribünden takip eden isimler arasında dikkat çekti.

YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANDI

Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD'de oynanan mücadele, yalnızca futbolseverleri değil, sinema ve spor dünyasının yıldızlarını da bir araya getirdi. Tribündeki ünlü isimler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.