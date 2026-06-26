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Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 kişi kurtarıldı

Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 kişi kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 kişi kurtarıldı
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Fatih'te 5 katlı bir iş hanının bodrum katında sabah saatlerinde çıkan yangında patlamalar yaşandı. Bir kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı.

  • Fatih'te 5 katlı bir iş hanında saat 04.30 sıralarında bodrum katında yangın çıktı.
  • Yangında bir kişi hafif yaralı olarak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
  • Bodrum katta yangın sırasında iki kez patlama meydana geldi.

Fatih'te 5 katlı iş hanında sabahın ilk saatlerinde yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı yangından 1 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yangın, saat 04.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir iş hanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple bodrum katında başlayan yangının dumanı üst katlara da sirayet etti.

1 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de dumanların sardığı binaya müdahale etmeye başladı. Bodrum kattan yangın sebebiyle çıkamayan bir kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 

BODRUM KATTA İKİ KEZ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Hafif yaralı olarak kurtarılan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan vatandaşın tahliyesinden hemen sonra, yangının başladığı bodrum katta henüz bilinmeyen bir sebeple iki kez patlama meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içinde duman tahliyesi yapan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, iş hanında maddi hasar oluştu. Yetkililer tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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