Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan esecek rüzgarın, yarın sabahtan perşembe akşam saatlerine kadar Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Datça, Marmaris ve Bodrum'da da yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın öğleden perşembe günü öğle saatlerine kadar ise Aydın ve İzmir kıyılarında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.