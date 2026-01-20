Haberler

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyılarında yarın sabahtan perşembe akşamına kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağını açıkladı. Muğla, Datça, Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerde yer yer fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan esecek rüzgarın, yarın sabahtan perşembe akşam saatlerine kadar Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Datça, Marmaris ve Bodrum'da da yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın öğleden perşembe günü öğle saatlerine kadar ise Aydın ve İzmir kıyılarında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın