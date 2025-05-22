Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5'e varan artçılar görülebileceği uyarısında bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan sarsıntı da Ege Denizi'nde yaşandı.

KORKUTAN DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre uzaklıkta ve 17.7 km derinlikte oluşan sarsıntı İzmir ve çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

AHMET ERCAN'DAN UYARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5'e varan artçılar görülebileceği uyarısında bulundu. Ercan, X hesabından yaptığı açıklamada "Girit'in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5'e varan artçıları görülecektir. Türkiye'de başka bir depremi tetiklemez" dedi.

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Rabbim beterinden korusun.

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Haber Yorumlarıxy86qhrx8f:

Allah’ım sen ülkemizi tüm kaza bela ve musibetlerden koru

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Haber Yorumlarıİlker Sahin:

Hiçbir deprem bilimcisine inanmıyorum. Tamamen şov peşindeler.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

burda kabalık küfür kalp kırma alkol yüksek fiyatlar vb şeyler depremleri tetikler dediğimiz zaman depremleri de Allah yarattı diyenlere cevap tamam da cehenemi de Allah yarattı ama rast gele isteğine göre ceheneme atmıyor suclu olanı atıyor deprem de böyle sen iyi olursan efendi olursan her zaman olmazsa (cunku bazen denemek icin o belayı verir) cogu yerde seni korur depremleri olsa bile evin yıkılmaz ne bilim o an doğru pozisyon nasip eder doğru yerde bulunmani nasip eder kurtarır korur seni aynı öğretmen gibi öğretmen de öğrencisinin basarili olmasını ister ama sınavda ona yardım etmez Allah da sınavda olduğumuz için iyi olursak çabalarsak ibadet edersek yardim eder yoksa etmez

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Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

ulan bır 7,2 dıyorsunuz yok 6,0 dıyorsunuz yok 71 km.uzak da dıyorsunuz,yok 17,7 km uzakta,sızın habercılıgınıze baslayım ben.

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