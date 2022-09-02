Ednan Arslan: "Zamlar Derhal Geri Alınmalı, Kamuda Tasarruf Yeniden Gözden Geçirilmeli"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara ilişkin, “Milyonlarca vatandaşımız 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyememişti. Öyle gözüküyor ki bu yapılan son zamlarla, bu milyonlara yeni milyonlar eklenecek. Bu zamların derhal geri alınması, kamuda tasarrufun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de önce saraydan başlamalılar” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara ilişkin, "Milyonlarca vatandaşımız 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyememişti. Öyle gözüküyor ki bu yapılan son zamlarla, bu milyonlara yeni milyonlar eklenecek. Bu zamların derhal geri alınması, kamuda tasarrufun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de önce saraydan başlamalılar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Arslan, elektrik ve doğalgaz zamlarını eleştirdi. Arslan, şunları söyledi:

"2021 EYLÜL AYINDA 220 LİRA OLAN ELEKTRİK FATURASI, 2022 EYLÜL AYINDA 420 LİRAYA ÇIKTI"

"Tekrar bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız. 1 Eylül sabahı maalesef milyonlar, AKP'nin elektrik ve doğalgaza yapmış olduğu fahiş zamlarla uyandılar. Bu bize gösteriyor ki, AKP iktidarının beceriksiz enerji politikaları sonucunda, ülkemiz çok ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıyadır. Hane kullanıcılarından tarımsal sulamaya, sanayiciden, küçük orta ölçekli tüm işletmelerin tarifelerine çeşitli oranlarda maalesef yüksek bir zam geldi.

2021 eylül ayında 220 lira olan elektrik faturası, 2022 eylül ayında 420 liraya çıkmıştır. 300 metreküp doğalgaz kullanan bir ailenin 2021 eylül ayındaki 607 liralık faturası ise maalesef bin 580 liraya çıkmıştır.

"ÇÖZÜM ZAM YAPMAK DEĞİL, TASARRUF YAPMAKTAN GEÇİYOR"

Bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine seslenmek istiyorum: Çözüm zam yapmak değil, çözüm tasarruf yapmaktan geçiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle enerji konusunda ciddi anlamda tasarruf etmesi gerekiyor. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına ısrarla dönmesi gerekiyor ve daha çok yatırım yapılmasının teşvik edilmesi gerekiyor. Doğalgazda yüzde 99, akaryakıtta yüzde 93 dışa bağımlı olduğumuz bir ülkede, elektrik özelleştirmeleri ile kamu payının azaltılması tam bir intihar olmuştur. Çözüm, enerjide kamu payının, özellikle elektrikte artırılmasıdır.

"ZAMLAR DERHAL GERİ ALINMALI"

Önümüzdeki günler zor ekonomik şartlarda geçimini sağlayan milyonları daha da zorda bırakacak gibi gözüküyor. Milyonlarca vatandaşımız 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyememişti. Öyle gözüküyor ki bu yapılan son zamlarla, bu milyonlara yeni milyonlar eklenecek. Bu zamların derhal geri alınması, kamuda tasarrufun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de önce saraydan başlamalılar."