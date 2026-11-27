EDİRNE'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı, Edirnekari ustası Mehtap Cömert (74), aldığı davetle eserlerini Vietnam'daki uluslararası festivalde sergiledi. Geçmişi 18'inci yüzyıla kadar dayanan el sanatı Edirnekari'yi yurt dışında tanıtan Cömert, "3 genç arkadaşla beraber Vietnam'da Türkiye'yi temsil ettik. Edirnekari'ye ilgiliydiler, güzel iltifatlar aldık. Hatta en güzeli de bizim büyükelçimiz stantlarımızı ziyaret etti. Gurur duyduk, güzel anılarla döndük" dedi.

Edirnekari Ustası Mehtap Cömert, 1973'te Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Dekoratif Resim Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada hocası Sevim Eti'nin kendisine Edirnekari'yi sorduktan sonra bu sanat dalını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Edirne'ye dönen Cömert, 13 yıl boyunca Edirnekari üzerine araştırma yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi'nden Prof. Kerim Silivrili ile yürüttüğü çalışmaların ardından, 1987'de sanatta yeterlilik tezini de bu alanda tamamlayarak yardımcı doçent oldu. Kariyerine Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde öğretim üyesi olarak devam eden Cömert, 2004 yılında Edirnekari adlı kitabını da yayınladı. Cömert 2005 yılında emekli olmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını alarak tüm çalışmalarını Edirnekari yapmaya devam etti.

ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITIM

Cömert son olarak, üyesi olduğu Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) aracılığıyla, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 12-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Küresel El Sanatları Festivali'ne katılarak, Edirne'yi ve kentin köklü sanatını uluslararası platformda tanıttı. İmparatorluk Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen festivalde Cömert'in Edirnekari standını Türkiye Cumhuriyeti Vietnam Büyükelçisi Korhan Kemik de ziyaret etti.

Festivalde çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Cömert, "Festivalde de çok ilgiliydiler, güzel iltifatlar aldık. Hatta en güzeli de bizim büyükelçimiz stantlarımızı ziyaret etti ve açılıştan sonra bir seremoni düzenlemişlerdi. Büyükelçimizle beraber Türkiye bayrağını sahnede dalgalandırdık. 'En büyüğümüzsün' dediler ve minik bir bayrak verdiler. Böylece ben bir anda kendimi sahnenin başında buldum. Gurur duyduk bundan" dedi.

'EDİRNEKARİ'NİN OSMANLI-RUS SAVAŞINA KADAR ÇOK GÜZEL DÖNEMİ VAR'

Edirnekari'nin 18'inci yüzyılda ortaya çıkan bir el sanatı olduğunu söyleyen Cömert, "Birçok aile yüklük dolap kapaklarına, çeyiz sandıklarına burada motifleri yaparak geçimlerini temin etmişler ve burada bir ekol doğmuş. Bu Edirnekariler stilize motifler, yani Avrupa'dan gelen ve Edirne İpek Yolu üzerinde, tabii kültürler birbirini etkiliyor o geliş gidişlerde ve ihtiyaca bağlı olarak yüklük dolap kapaklarına, çeyiz sandıklarına bolca tek dal üzerinde, vazo içinde çiçek tasvirleri yapılmış. 1877-78 Rus işgaline kadar böyle çok güzel bir dönemi var Edirne'nin. Ama o ikinci Rus işgalinde dönemin askeri valisi 'Cephaneliği ateşe verin' deyince kendi sarayımızı kendimiz patlatmışız. Böylece Edirne'de ne Edirnekari üreten usta ne de eserler kalmış. Günlerce yanmış Tunca boylarındaki evler ve saray" diye konuştu.

'ADINI DUYURMAYA VE ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Edirnakari yaparken en önemli ilham kaynağının restore edilen konaklar olduğunu dile getiren Cömert, "Üstatlar ve bu konunun uzmanları, bunlar Edirne'den çıktığı için 'Edirne işi' anlamında Edirnekari adını vermişler. Üniversitedeki hocamın "Edirnekari nedir?" sözüyle ben bunu bir görev bilip araştırmaya başladım. 13 yıl, ince ince oradan buradan üç beş satır ilave ettik. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nden Profesör Kerim Silivrili ile beraber uzun yıllar Edirnekari üzerine hem görsel olarak çalışmaların titizliği, desen çizimleri, renk etütleri ve çalışmış sanatçılarla ilgili bilgiler ve orijinallerinin adreslerini bularak Edirnekari kitapçığımı yayınladık ve sanatta yeterliliğimi bu alanda yaptım ve yardımcı doçent ünvanımı öyle aldım. Sonra da yine hocalarımın uyarısıyla kolları sıvadık, üretmeye, tanıtmaya yurt içindeki festivallerle, yurt dışındaki festivallerle, sergilerle, sempozyumlarla duyurmaya ve üretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'BİR AHŞABIN ÜSTÜNDEN EN AZ 7 KEZ GEÇMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ'

Mehtap Cömert, Edirnekari yapımının zaman ve sabır istediğini belirterek, "Simetrik ve asimetrik kompozisyonlar bunlar. Yani bir motif sandık için yapılacaksa o sandık için tasarlanıyor. Yüklük dolap kapağı için yapılacaksa o yüklük dolap kapağının boyutlarında tasarlanıyor. Yazı kutusu için yapılacaksa yazı kutusu için tasarlanıyor ve ona göre uygulanıyor. Boyama teknikleri var; düz boyamalar, havalı boyamalar ve bunun en üst düzeye ulaştığı taramalar. Bütün bu teknikleri hem hocalarımın rehberliğinde hem de 18. yüzyılda çalışmış olan ustaların tekniklerinden, oralardaki buketlerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yeni başlayanlar ellerine fırçayı aldıklarında ve hemen lale yapmak isteyenler ilk kursu terk edenler oluyor. Çünkü lale yapmak en zoru. 20'ye 1 santim uzunluğunda bir yerden, bir ahşabın üzerinde aynı titizlik ve aynı incelikle fırçalarla en az yedi defa geçmek zorunda kalıyorsunuz. Zemini boyuyorsunuz, zemin etüdü yapıyorsunuz. O gün lalenin zeminini atıyorsunuz, ertesi gün geliyorsunuz bir tek noktası hiçbir şekilde boyayı kabul etmiyor. İkinci, üçüncü, beşinci gün geçiyor ve konturlarının çekilmesi, taramalarının yapılması süreçleri oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı