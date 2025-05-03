Edirne'ye Yeni Hekim Atamaları Yapılacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'ye 10 uzman ve 18 pratisyen hekimin atamasının yapılacağını belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası kapsamında Edirne'ye 10 uzman ve 18 pratisyen hekim atamasının yapılacağını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak bu atamaların Edirne'de sağlık hizmeti alacak vatandaşların da yüzünü güldüreceğini aktaran İba, "Edirne için çalışmaya devam edeceğiz. Edirne'ye ve sağlık camiamıza hayırlı olsun. Sağlıkla büyüyen bir Edirne için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atamaların sağlık hizmetlerinin daha etkin ve yaygın şekilde sunulmasını sağlayacağını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının düzenli olarak gerçekleştirdiği devlet hizmeti yükümlülüğü atamaları Türkiye genelindeki sağlık personeli ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir rol oynarken, Edirne özelinde bu atamalar ilin sağlık altyapısının güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. Edirne Merkez Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin yanı sıra Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde de çeşitli branşlarda alım yapılacak. Ataması yapılan uzman hekim ve pratisyen hekimler Edirne ve ilçelerindeki kamu hastaneleri, acil sağlık istasyonları ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak."

Cansuyu Yardımlaşma Derneği'nin çalışmaları

Cansuyu Yardımlaşma Derneği Edirne Temsilcisi Hüseyin Ali Yüzer, Kurban Bayramı'nda 19 ülkede kurban organizasyonu düzenleyeceklerini belirtti.

Yüzer, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesinde düzenlenen toplantıda, bu yıl Kurban Bayramı'nda Afrika'dan Asya'ya, Filistin kamplarından Arakan'a kadar 19 ülkede kurban organizasyonu düzenleyeceklerini aktardı.

Yüzer, her yıl olduğu gibi kurbanlıkların kesiminden dağıtımına kadar tüm süreci bizzat yerinde takip ederek bağışçılara video kayıtlarını ulaştıracaklarını ifade etti.

Hisse bedellerinin Afrika'da 4 bin 500 lira, Asya'da 5 bin 500 lira,Yemen ve Arakan'da 7 bin 600 lira, Filistin'de 14 bin lira, Gazze'de 16 bin lira, Türkiye'de 15 bin lira olduğunu belirten Yüzer, "Gazze'de yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle geçen yıl sadece 202 küçükbaş kurbanlık alınıp kesildi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ancak bu yıl kurbanlık hayvan temin edilememektedir. Bu sebeple bağışlanan kurbanlar dış bölgelerde kesilecek ve konserve olarak Gazze'ye gönderilecektir." ifadelerini kullandı.