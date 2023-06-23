Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar, fiyatları yüksek buluyor

EDİRNE'de döviz kuru farkı nedeniyle alışverişlerinin çoğunu serhat şehrinden yapan komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, son dönemde fiyatları yüksek buluyor. Bulgaristan vatandaşları Leva'nın Türk Lirası karşısında artmasıyla esnafın da zam yaptığını savunurken, Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, fiyatların normal olduğunu belirterek, "Esnaf pahalı alıyorsa tabii ki pahalıya satacak. Önemli olan üretimde yapılan zamları önlemek. Herkes esnafın fırsatçı olduğunu söylüyor ama üretimi yapanlara kimse bir şey demiyor. Esnaf ne yapsın?" dedi.

Komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen turistler, döviz kurundaki fark nedeniyle giyimden yiyeceğe birçok ihtiyacını kentte karşılıyor. Özellikle hafta sonları ağırlıklı olarak pazarlar ve alışveriş merkezlerini dolduran turistler araçlarının bagajlarını doldurup ülkelerine dönüyor. Kente son dönemde gelenlerin azaldığını söyleyen Bulgarlar, bunun esnafın artan leva kuruyla birlikte ürünlerini pahalı satmasından kaynaklandığını dile getirdi. Komşu ülke vatandaşı pahalılıktan yakınırken, esnaf ise fiyatların normal olduğunu öne sürdü.

Bulgaristan'ın Şumnu şehrinden gelen Ercan Baluf da, eskiye göre fiyatların yüzde 30 arttığını belirtti. Baluf, "Fiyatlar fena değil ama eskiye göre yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 30 artmış. Ben kaliteli olduğu sürece fiyata bakmıyorum şahsen ama yine de arttığı bir gerçek. Dönüşte fazla malzeme aldığımızda gümrükte izin vermiyorlar, o doğru. Keşke bu olmasa tabi" dedi.