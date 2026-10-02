Edirne ve Kırklareli'de yakalanan 12 düzensiz göçmen işlem için merkezlere gönderildi

Edirne ve Kırklareli'de yakalanan 12 düzensiz göçmen işlem için merkezlere gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen denetimlerde toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 7 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'nde yakalanan 5 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA