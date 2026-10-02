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Edirne ve Kırklareli'de yakalanan 12 düzensiz göçmen işlem için merkezlere gönderildi

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Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen denetimlerde toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 7 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'nde yakalanan 5 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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