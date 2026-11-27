Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Sezer, Süloğlu İlkokulu'nda kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sezer, görev süresinin hızlı geçtiğini belirterek, "Nasıl geçtiğini biz de çok anlamadık ama geriye dönüp baktığınızda nasıl geçti diye sorarsanız güzel geçti." dedi.

Göreve başladıkları ilk dönemlerde Edirne'nin üzerinde bir örtü varmış ve kaldırıldığında parlayacakmış gibi bir his uyandırdığını söyleyen Sezer, şunları kaydetti:

"Gerçekten de o örtüyü kaldırınca hem şehrin güzelliği hem de insanların çok güzel, kalbi ama kendini ifade edemeyen bir güzelliği var. Onları görme imkanımız oldu. Şehir hem fiziki olarak güzelliğini bize açtı hem de insanları o güzel kalplerini bize açtılar. Onlarla bizi buluşturdular. Onun için kendimi çok bahtiyar hissediyorum o manada."

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, katkılarından dolayı Vali Sezer'e teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.

Lalapaşa'da veda ziyareti

Vali Sezer, Lalapaşa ilçesinde de veda ziyareti gerçekleştirdi.

Lalapaşa Kaymakamlığı Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen programda Sezer, Lalapaşa'nın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

İlçeyi ve insanlarını kendi memleketi ve hemşerileri gibi gördüğünü dile getiren Sezer, Lalapaşa'ya özel bir değer verdiğini ifade etti.

Görev süresince ilçeye güzel anılarla geldiklerini ve hizmet etme imkanı bulduklarını kaydeden Sezer, vatandaşların duasına mazhar olabilmeyi ve gönüllerde güzel bir hatıra, güzel bir anı bırakarak ayrılmayı temenni etti.

Lalapaşa Kaymakamı Furkan Recep Nalbant da görevine kısa süre önce başladığını ancak Vali Sezer'in yaptıklarını öğrenip örnek alacağını belirtti.

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise Sezer'in Lalapaşa'nın fahri hemşerisi olduğunu dile getirdi. Görev süresi boyunca Sezer'in Edirne ve ilçelerine önemli eserler bıraktığını dile getiren Geldi, Sezer'e görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA