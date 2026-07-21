Haberler

Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'dan gelen heyeti kabul etti

Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'dan gelen heyeti kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Halil Letifov ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek görüştü.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'dan gelen heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı Halil Letifov ve beraberindeki heyet, Sezer'e ziyarette bulundu.

Letifov ziyarette, HÖH'ün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişiye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Yeni takımının formasını giydi
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!