Edirne Okullarında Orman Yangınlarına Karşı Eğitim Seferberliği

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de okullarda "İlk Dersim: Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" konusu işlendi.

Yüksel Yeşil İlkokulu'nda da törenin ardından sınıflarına giren öğrenciler, okula başlamanın sevincini yaşadı.

Öğrencilere ilk derste Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında doğa sevgisini pekiştirmek, çevreye karşı sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla "yeşil vatan" konusu anlatıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla sınıf öğretmenleri öğrencilere bilgi verdi.

Yüksel Yeşil İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Reyhan Kuru, AA muhabirine son dönemde çıkan orman yangınları nedeniyle derin bir acı hissettiklerini söyledi.

Ormanların insanlığın geleceği olduğunu belirten Kuru, "O yüzden ormanları korumamız ve çoğaltmamız için tüm ülke seferberlik halinde olmalı. Orman yoksa hayat yok. Çocuklarımıza orman bilincini okulda kazandırıyoruz. Yaşayacak başka bir dünyamız yok. Yeşilimizi korumalıyız. Çocuklarımız da bu konuda çok duyarlı." dedi.

Öğrencilerden Kumsal Özen, ormanlara atılan plastik ve cam atıkların yangınlara neden olduğunu anlattı.

İnsanların yeşile, doğaya daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Özen, "Çiçekleri, böcekleri ve ormanları korumalıyız." dedi.

Yusuf Sinan Şipal ise ormana kamp ve piknik yapmaya gelenlerin atıklarını bırakması nedeniyle yangınların oluşabileceğini bu nedenle dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.