Edirne'nin meşhur tava ciğerinde tavan fiyat delindi; porsiyonu 160 TL'ye çıktı

EDİRNE'de geçen ocak ayında porsiyonu 120 TL olarak belirlenip, tavan fiyat uygulamasına geçilen meşhur tava ciğerinde, bazı esnaf girdi maliyetlerini gerçekçe gösterip, porsiyonunu 140 ile 160 TL'den satmaya başladı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, esnafın tarifenin üstünde satış yaptığını belirterek, "Edirne'de 120 TL olarak daha önce tarife vermiştik. Tarife dışı bir uygulama varsa bunu denetleyecek başka birimler var. İl Ticaret Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü, bunların ekiplerinin görevleri fiyatları denetlemek, bizim işimiz değil yani. Şu anda tarifenin üzerinde satılıyor" dedi.

Edirne'de Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) bağlı ciğerci esnafının talebiyle, ocak ayında kentin meşhur lezzeti tava ciğerine 120 lira tavan fiyat uygulaması getirildi. Aradan geçen 5 aylık sürecin ardından kentte bazı ciğerci esnafı, girdi maliyetlerini gerekçe gösterip ciğerin porsiyonunu 140 lira ile 160 lira arasında değişen fiyatta satmaya başladı. Bu süreçte ciğere zam verme yetkisi bulunan EDESOB ile ETSO'dan yeni fiyat tarifesi çıkmazken, esnaf kendi kendine zam yaptı.

Ciğerci esnafı Erdal Akgün de gelen girdi maliyetlerine yetişemedikleri için ciğerin porsiyonunu 140 lira yaptıklarını kaydederek, "Şu anda biz 140 liraya veriyoruz ciğeri ama aldığımız ham ciğer her gün zam görüyor. Esnaf olarak bunun çok üzüntüsünü çekiyoruz. Edirne'ye gelen turistlerin 'fiyat ne kadar?' dediğinde kapıdan dönmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Burada olan, yerli turiste oluyor. İnanın bunun çok büyük üzüntüsü var üstümüzde. Maalesef zamların önüne geçemiyoruz. En son 1-1,5 ay önce zam yapmıştık. Yağ fiyatlarında hafif bir artış var, özellikle de ciğer fiyatlarının artması bu durumu tetikledi. Yarın ne olacağını göremiyoruz" diye konuştu.