Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Köpekler Yakalandı

TÜRKİYE'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen 'Pomeranian' cinsi 22 köpeğe, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda el konuldu. Bir otomobilin ön koltuklarının altında gizlenmiş halde bulunan köpekler, HAYTAP gönüllülerince teslim alınıp Bursa'ya getirilerek, tedaviye alındı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarmanın bir otomobilde yaptığı kontrolde kaçak yollarla yurt dışından getirilen 'Pomeranian' cinsi 22 köpeğe el konuldu. Otomobilin ön koltuklarının altına gizlenmiş halde bulunan köpekler, HAYTAP ve Ticaret Bakanlığı arasında gümrükte kaçak olarak yakalanan hayvanların ihalesiz olarak HAYTAP'a teslimi ile ilgili imzalanan protokol kapsamında HAYTAP'a verildi. HAYTAP gönüllülerince sahiplenilen köpekler, Bursa'ya getirildi.

Köpeklerin Balkan ülkelerinde üretilerek, satılmak üzere Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Demir, "Edirne gümrükte, jandarma kontrol noktasında, hepsi ön koltuklara sıkıştırılmış halde, ön koltukların altında noktalar oluyor küçük, küçük. Oralara sıkıştırılıyorlar. Kontrol noktasında hayvanların sesi çıktıysa, o şekilde tespit edildiğini düşünüyoruz. Muhtemelen Balkan ülkelerinden gelmiştir ama çeşitli ülkelerden, çeşitli noktalardan, ülkemize kaçak yolla sokulmaya çalışılıyor. Bu konuda devlet kurumlarımız gerekli cezai işlemi uyguluyorlar ama tabii ne kadar bu üretimi durdurursak, bu hayvanların ızdırabı da o kadar bitecektir" ifadelerini kullandı.