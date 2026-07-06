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Edirne'de sınır güvenliği için tahsis edilen araçlar tanıtıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, alınan tedbirlerle kentin düzensiz göçmen trafiğinde rota olmaktan çıktığını belirtti. 'Daha Güvenli Sınırlar Projesi' kapsamında temin edilen araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, alınan tedbirlerle Edirne'nin düzensiz göçmen trafiği açısından büyük ölçüde rota olmaktan çıktığını söyledi.

Edirne Valiliğinde düzenlenen törende, Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında yürütülen "Daha Güvenli Sınırlar Projesi" çerçevesinde temin edilen araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Vali Sezer, Edirne'nin dört sınır kapısına sahip önemli bir sınır kenti olduğunu belirterek, geçmişte sınır hattında yoğun düzensiz göç hareketliliği yaşandığını ifade etti.

Alınan tedbirlerin sonuç verdiğini dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Sınırlarımızda da biliyorsunuz geçmiş dönemlerde yoğun bir şekilde yasa dışı göçmen trafiği yaşandı. Alınan tedbirlerle beraber göçmen trafiği yönüyle Edirne'miz büyük ölçüde rota olmaktan çıktı. Daha önce sınır hatlarındaki ulaşım yollarını yaptırmış, asansörlü kuleler kurmuştuk. Şimdi de Emniyetimiz, Jandarmamız ve Göç İdaremizin araç, gereç ve teknik donanım açısından güçlendirilmesine yönelik, Valiliğimiz ve İl Özel İdaremizce yürütülen projeyi tamamladık."

Proje kapsamında emniyet, jandarma ve Göç İdaresi müdürlüklerine araçların yanı sıra optik okuyucular, kamera sistemleri ve sahte kimlik tespit cihazlarının kazandırıldığını belirten Sezer, bu ekipmanların hem vatandaşlara sunulan hizmetleri hızlandıracağını hem de göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye katkı sağlayacağını ifade etti.

Arazi araçları, minibüsler, plaka tanıma sistemleri, sabit ve hareketli kameralar, tabletler, optik okuyucular ile görüntüleme merkezinin sınır güvenliğinde kullanılacağını aktaran Sezer, "Bütün ihtiyaçlarımızı karşılamasa da önemli bir takviye sağlayacak. Eksiklik gördüğümüz noktalara plaka tanıma sistemli kameralar, sabit ve hareketli kameralar yerleştirilecek. Görüntüleme merkezi de kuruldu. Bunun yanında monitörler, fotoğraf kabini, bilgisayarlar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazları gibi birçok ekipman da proje kapsamında temin edildi. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yoğun katılımla ve başarılı bir organizasyonla gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Sezer, araç ve ekipmanları inceleyerek Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ile Edirne Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu'na araç teslim belgelerini verdi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de proje kapsamında temin edilen araç ve ekipmanlar hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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