Haberler

Keşan'da Jandarma Ziyareti, Sivrisinek Mücadelesi ve İpsala'da Balık Salımı

Keşan'da Jandarma Ziyareti, Sivrisinek Mücadelesi ve İpsala'da Balık Salımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Muammer Taşdelen'i ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Muammer Taşdelen'i ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, Özcan'ın Taşdelen'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dilediği belirtildi.

Açıklamada, Taşdelen'e görev süresince ilçeye ve vatandaşlara sunacağı hizmetlerde kolaylıklar temennisinde bulunulduğu kaydedildi.

Keşan'da sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sivrisinek ve larvalarına karşı mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin mahalle, cadde ve sokakları ile sahil, durgun su, otlak alan ve havuzlarda larvasit uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, uçkun popülasyonunu en aza indirmek amacıyla larvasit ve uçkun ilaçlama çalışmalarının yaz-kış sürdürüldüğü, çalışmalar kapsamında mücavir alanlardan Yayla Sahili'nde de ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

İpsala'da Karaağaç Barajı'na balık salındı

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Karaağaç Barajı'nda düzenlenen programda balık salımına katıldı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Güzel'in beraberindeki heyetle Karaağaç Köyü'nde bulunan Karaağaç Barajı'nda, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında düzenlenen programa katıldığı belirtildi.

Açıklamada, su kaynaklarının verimli kullanılması, balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla baraja balık salımı yapıldığı kaydedildi.

Kaymakam Güzel'in program kapsamında köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlediği ifade edildi.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Murat Ağırel savcılığa belgeleri verdi! Gökçek dosyasında milyon euroluk iddialar

Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu hedef aldı: Yaşama hakkı yok

Bu görüntü ortalığı karıştıracak! Hedefinde 5 yaşında bir çocuk vardı
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu

Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı
İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı: Onları sert vuracağız

İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor