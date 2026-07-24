Edirne'de Yaz Kur'an Kursları Denetlendi

EDİRNE (AA) – Edirne Müftülüğünce, 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında kentte faaliyet gösteren bazı camilerde denetim gerçekleştirildi.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre İl Müftü Yardımcısı Sabiha Yılmaz ile Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Mangır, denetimler kapsamında Darülhadis Camisi, Beylerbeyi Camisi, Kazasker Salih Camisi ve Şehabettin Paşa Camisi'nde devam eden yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde kursların işleyişi incelenirken, öğrencilerin derslere yoğun ilgi gösterdiği ve eğitimleri dikkatle takip ettiği gözlendi.

Yetkililer, kurslara katılan öğrencilere, eğitim veren öğreticilere ve çocuklarını kurslara yönlendiren ailelere teşekkür etti.

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler kuruluş müdürleri toplantısı yapıldı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, bağlı kuruluşların iş ve işleyişlerinin değerlendirildiği kuruluş müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Harun Tohumcu başkanlığında İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, 2026 yılında yürütülecek hizmet ve faaliyetlerin planlaması ile bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara sunulan hizmetler değerlendirilirken, personele yönelik çalışmalar ve hizmet içi eğitimler de görüşüldü.

Kuruluşların fiziki ihtiyaçları, Bakanlığın yeni hizmet modellerinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile İl Müdürlüğünde ve bağlı kuruluşlarda yürütülen yatırım ve projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kuruluş müdürleri katıldı.

Edirne Huzurevi'nde trafik güvenliği eğitimi düzenlendi

Edirne Huzurevi'nde kalan yaşlılar ile personele trafik güvenliği eğitimi verildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında düzenlenen eğitim, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirildi.

Eğitimde, huzurevi sakinleri ile personele trafikte güvenli davranışlar, yaya güvenliği ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, trafikte farkındalık ve güvenliğin artırılmasına katkı sağlayan eğitim dolayısıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine teşekkür edildi.

Kaynak: AA