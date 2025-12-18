Edirne Belediyesinde yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda yıl boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, kentte hayata geçirilen hizmetler, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gencan, sürece katkı sunan tüm belediye personeline teşekkür ederek, Edirne için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gencan şehit aileleriyle bir araya geldi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve dernek üyeleriyle Konak Edirne'de bir araya gelen Gencan, konağın sunduğu sosyal, kültürel ve eğitsel imkanlar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gencan, konağın açıldığı günden bu yana her gün yaklaşık 450 kadını misafir ettiğini belirtti.

Şehit ailelerinin konağın en kıymetli misafirleri olduğunu aktaran Gencan, "Onların acısı bizim acımızdır. Konak Edirne'yi kadınlarımızın huzur bulacağı, dayanışma içinde bir araya geleceği bir yuva olarak hayata geçirdik. Bu kapı onlara her zaman açık, burası artık onların evi." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman da Gencan'a teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı İba, kermese katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba, Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen dayanışma kermesine katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kermes kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelen İba, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Program sırasında öğrencilerle sohbet eden İba, voleybol maçına da katılarak gençlerle vakit geçirdi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan İba, organizasyona öncülük eden Okul Aile Birliği Başkanı Soner Güzar'a, okul yöneticilerine, öğretmenlere, emeği geçen velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

EGD Kurucu Başkanı Mehmet Karagöz ölümünün 23. yılında anıldı

Edirne Gazetecileri Derneğinin (EGD) Kurucu Başkanı Mehmet Karagöz, ölümünün 23. yılında Buçuktepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Karagöz için dua edilen törende konuşan kızı Şennur Karagöz, babasının Edirne'nin sevilen isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Onun çocuğu olmaktan onur duyuyorum. Hayatım boyunca kendisini örnek aldım. Kimseyi kırmayan, iyi bir insandı. Sevmeyeni yoktu. Keşke herkes onun gibi bir geçmiş bırakabilse. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Törene Karagöz'ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Alireisoğlu'ndan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Alireisoğlu, enstitü bünyesindeki atölyeleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geleneksel sanatların yaşatılması ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkati çeken Alireisoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Köse'ye ziyaretler sürüyor

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal ile Trakya Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (TRABDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sadrettin Alıcı ve beraberindeki heyet, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde kurumlar arası çalışmalar ve dernek faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Köse, ziyaretlerinden dolayı Bal ile Alıcı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

İpsala'da fiyat tespit çalışması yapıldı

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi'ne (TÜFİS) veri girişi kapsamında ilçede kurulan pazar yerinde gıda ürünlerine yönelik fiyat tespit çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında pazarda satışa sunulan ürünlerde mevzuata uygunluk, hijyen şartları, ürünlerin saklama koşulları ve etiket kontrolleri yapıldı.

Ekipler, tüketimi uygun olmayan gıda ürünleriyle karşılaşılması veya herhangi bir uygunsuzluk durumunda Alo 174 Gıda Hattı'nın aranarak ihbarda bulunulabileceğini hatırlattı.