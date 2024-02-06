Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Eski Emniyet Müdür Yardımcısı 18 Yıl Hapis Cezası Aldı

EDİRNE eski Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, yargılandığı uyuşturucu davasında 18 yıl 4 ay hapis, diğer 3 sanık ise 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda 18 Kasım 2022 tarihinde Türkiye'ye giriş yapan 34 FYE 532 plakalı kamyonetin gizli bölmesinde gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan aramada 13 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucularla ilgili Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu tutuklandı, uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği iddia edilen dönemin Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uygur, Aydoğdu ve Eroğlu tutuklanırken, Zeki Ağsakal ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıklar için 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar ile ev hapsi verilen Ağsakal da hazır bulundu. Savunmasını yapan Ağsakal, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, beraatini talip etti. Ağsakal'ın avukatı da müvekkilinin, iddialara ilişkin somut deliller olmadığını bu nedenle beraatini talep etti. Tutuklu 3 sanık ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyetinin verdiği kısa aranın ardından Zeki Ağsakal'a 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç' etmek suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar, Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu ise etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılarak, 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.