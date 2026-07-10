Haberler

Hanımeli Edirne hizmete açıldı

Hanımeli Edirne hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediyesi tarafından restore edilen tarihi yapı, kadınların eğitim, üretim ve sosyalleşme merkezi olarak 'Hanımeli Edirne' adıyla törenle açıldı.

Edirne Belediyesince restore edilen belediyeye ait tarihi yapı, "Hanımeli Edirne" adıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarihi yapı, Talatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışta konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Hanımeli Edirne'nin yalnızca restore edilen bir bina değil, kadınların eğitim alabileceği, üretebileceği ve sosyalleşebileceği yaşayan bir merkez olarak tasarlandığını söyledi.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almasını hedeflediklerini belirten Gencan, merkez bünyesinde hizmet verecek "Gel-Al Kahve Alanı"nın tüm vatandaşlara açık olacağını ifade etti.

Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Emin Topçu da Hanımeli Edirne'nin mahalleye ve kente hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihi yapının eski sahibi Suna Sarvan Hasdoğru ise binanın yeniden kent yaşamına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihi yapıyı yeniden bu haliyle görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Hasdoğru, tarihi yapının geçmişine ait eski bir fotoğrafı Gencan'a hediye etti.

Kurdele kesiminin ardından Hanımeli Edirne hizmete açıldı. Katılımcılar daha sonra merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu

Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com gerçeği öğrendi
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu

İki kardeşten annelerinin sevgilisiyle ilgili mide bulandıran iddia
Londra’da Akılalmaz Olay: 35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!

35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi

Jandarmadan nefes kesen operasyon: 333 kilogram skunk ele geçirildi
Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Sağlık Bakanlığından Venezuela'ya Yardım Eli
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz