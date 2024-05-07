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Edirne'de okul çevrelerinde denetim yapıldı

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Edirne'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı ve şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi. Ayrıca, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binalar da kontrol edildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti ve öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Edirne'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı.

Denetimlerde 12 ekip 28 personel görev aldı, şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları da kontrol etti.

Polis ekiplerinden öğrencilere ziyaret

Keşan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timi, Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Ekipler ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Öğrenci ve öğretmenler de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

Beyendik beldesinde silahla 2 kişi yaralandı

Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde silahla 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, taksiye binen U.G'nin belinden çıkardığı silah henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Elinden yaralanan sürücü O.G. ve bacağından yaralanan U.G, Keşan Devlet Hastanesine gitti.

Polis ekipleri U.G'nin taksinin camından attığı silahı bularak el koydu, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Güvenlik Güncel Haberler

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