Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı; DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu

Edirne'de yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması nedeniyle Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin debisi üç kat artarak tehlikeli seviyelere ulaştı. DSİ, Meriç Nehri için 'turuncu alarm' uyarısında bulunurken, Edirne Valiliği ise taşkın riski bulunmadığını açıkladı.

EDİRNE'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin debisi arttı. Son 2 gün debisi 3 kat artarak bin 119 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri için DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Edirne Valiliği, taşkın riskinin bulunmadığını açıkladı.

Bulgaristan'da son yağışlar ve karların erimesiyle barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi hızla arttı. Meriç Nehri'nin 2 gün önce saniyede 384 metreküp akan debisi bugün bin 119 metreküp/saniyeye çıktı. Bazı kesimlerde yatağından taşan Meriç Nehri için DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Tunca Nehri'nin debisi ise 15 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise kırmızı seviye olan 778 metreküp/saniyeye yükseldi.

Edirne Valiliği, taşkın riski üzerine yazılı dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, taşkın riskinin bulunmadığını bildirdi, Bulgaristan'da karların erimesiyle ve barajlardan su bırakılmasıyla nehirlerde su seviyelerinde yükselme meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Arda Nehri'nde ilimize en yakın Ivaylovgrad barajından atılan su seviyesindeki artış ivmesi düşmeye başlamış olup, su miktarındaki yükselmenin bir müddet daha artacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili yetkili kurumlarımız, Bulgaristan tarafı ile irtibat halinde olup, nehir suyu seviyeleri 24 saat esasıyla anlık ve online erişimle takip edilmektedir. 3 nehrin buluştuğu Edirne'de beklenen su miktarının bir taşkın riski yaratmayacağı beklenilmektedir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
