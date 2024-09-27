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Edirne'de Motosikletli Polislerin Güvenli Sürüş Gösterisi

Edirne'de Motosikletli Polislerin Güvenli Sürüş Gösterisi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde güvenli sürüş ve geliştirme eğitimini tamamlayan 21 motosikletli polis, tarihi Sarayiçi yarımadasında gerçekleştirilen gösteri ile yeteneklerini sergiledi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne halkının Yunuslarla daha çok gurur duyacağını ifade etti.

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü'nde 5 günlük güvenli sürüş ve geliştirme eğitimini tamamlayan 21 motosikletli polis, tarihi Sarayiçi yarımadasında, güvenli sürüş gösterisi yaptı. Yunus polislerinin gösterisi beğeni toplarken İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Edirne halkı, bundan sonra Yunuslarla daha çok gurur duyacak, Edirne polisi Yunuslarla daha çok gurur duyacak" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, 21 polis memuru, uzman kişilerden 5 gün boyunca güvenli sürüş ve geliştirme kursu aldı. Eğitimlerini tamamlayan Yunus timleri, Edirne'nin tarihi Sarayiçi yarımadasında, trafiğe kapalı alanda gösteri sürüşü yaptı. Etkinliği İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve emniyet müdür yardımcıları izledi. İl Emniyet Müdürü Karaburun, "Bu eğitimlerinizi başarıyla tamamladığınızı ve yeteneklerinizi, meziyetlerinizi bir kat daha arttırdığınızı bizzat kendim de burada gördüm, müşahede ettim. Gururumuz bir kat daha arttı. Allah her türlü kötülükten, her türlü şerden sizleri korusun. Rabb'im kaza bela vermesin" dedi.

'GÜVENLİĞE ARTIK BİR KAT DAHA KATKI SAĞLAYACAKSINIZ'

Türk polisinin, dünya polisinin kullandığı tüm teknik cihaz, ekipman ve sistemlere sahip olduğunu söyleyen Karaburun, "Dünya polislerinin daha üstünde bir yetenek ve kabiliyetle bunları kullanıyorsunuz. Başarımızın altında hem güçlü devletimizin bizlere sağladığı bu imkanlar hem de bu imkanları en son hadde kadar başarıyla kullanmanız var. Edirne halkı, bundan sonra Yunuslarla daha çok gurur duyacak, Edirne polisi Yunuslarla daha çok gurur duyacak. Sizler bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyorsunuz. Herhangi bir ihbar aldığımızda, herhangi bir konu gerçekleştiğinde veya bir yerde ihtiyaç olduğu öğrenildiğinde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edebilen, en seri ekiplerimiz bizim Yunus polislerimiz. Güvenli sürüş teknikleri eğitimini de alarak artık kendi güvenliğinize de diğer insanların güvenliğine de artık bir kat daha katkı sağlamış olacaksınız. Başarılarınız daim olsun, Rabb'im yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Karaburun, konuşmasının ardından kursu başarıyla tamamlayan polis memurlarına belgelerini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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