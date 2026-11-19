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Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Muradiye Mevlevihanesi'nde Mesnevi sohbeti ve Mevlevi mukabelesi düzenlenecek.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak programın sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü üstlenecek. Nezih Çetin, programda mesnevihan ve postnişin olarak görev alacak.

Hisar Buselik Ayin-i Şerifi'nin icra edileceği Mevlevi mukabelesinde Edirne Valiliği Semazen Topluluğu da yer alacak.

Programa katılmak isteyenlerin, müdürlüğün sosyal medya profilindeki başvuru formunu doldurarak ücretsiz kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kaynak: AA