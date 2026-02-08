Haberler

Turuncu alarm verilen Meriç Nehri'nde debi düşüşe geçti

Güncelleme:
Edirne'de, Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ve son yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi artarak 'turuncu alarm' seviyesine ulaştı. Daha sonra debide gözlemlenen düşüş ile birlikte, AFAD ekipleri taşan alanlardaki hayvanları tahliye etti ve mahsur kalan kedileri kurtardı.

EDİRNE'de, son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla 'turuncu' alarm verilen Meriç Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Bulgaristan'da son yağışlar ve karların erimesinin ardından barajlardan su bırakılmasıyla birlikte kentteki nehirlerde su seviyesi hızla arttı. Meriç Nehri'nin debisi ise dün sabah 1119 metreküp/saniyeye çıktı. Bazı kesimlerde yatağından taşan nehir için DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Nehirdeki debi, ilerleyen saatlerde artarak 1251 metreküp/saniye seviyesini gördü. Nehirde Afad, Edirne Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri gün boyu taşan alandaki çiftliklerdeki hayvanları tahliye etti.

3 KEDİ AFAD TARAFINDAN KURTARILDI

Nehir debisinde, bu sabah itibarıyla düşüş gözlendi. Sabah saatlerinde 1229 metreküp/saniyeye düşen nehirin debisi, saat 14.00 itibarıyla 1184 metreküp/saniyeye geriledi. Nehrin taştığı bölgede Umut Cevher'in, çiftliğinde kedilerin mahsur kaldığı bildirmesi üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Botla gidilen bölgede kurtarılan 3 kedi, karaya çıkarılarak koruma altına alındı. Kedileri kurtarılan Umut Cevher de ekiplere teşekkür etti.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
