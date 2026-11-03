Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan suya düşen 6 yaşındaki 2 çocuk aranıyor

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Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan suya düşerek kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Meriç Nehri'nde, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tahmin edilen bot alabora oldu.

Bottan kıyıya çıkan anne ve baba, 2 çocuklarının suda kaybolduğunu belirterek sınır birliklerinden yardım istedi.

Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Irak uyruklu kayıp çocukları bulmak için bot yardımıyla nehirde başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA