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Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan suya düşen 6 yaşındaki 2 çocuk aranıyor

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Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan suya düşen 6 yaşındaki 2 çocuk aranıyor
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Edirne'de Meriç Nehri'nde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tahmin edilen bot alabora oldu, suya düşen 6 yaşındaki 2 çocuk kayboldu. Bottan kıyıya çıkan anne ve babanın yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Irak uyruklu çocukları botla nehirde arıyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottan suya düşerek kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Meriç Nehri'nde, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tahmin edilen bot alabora oldu.

Bottan kıyıya çıkan anne ve baba, 2 çocuklarının suda kaybolduğunu belirterek sınır birliklerinden yardım istedi.

Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Irak uyruklu kayıp çocukları bulmak için bot yardımıyla nehirde başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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